PREVENGA CÁNCER DE MAMA CON UNA MASTOGRAFÍA: IMSS CHIAPAS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a los derechohabientes para que prevengan el cáncer de mama por medio de una mastografía, aunque este padecimiento no es exclusivo de las mujeres porque existen casos en hombres.

La coordinadora auxiliar en salud pública del Seguro Social, Licely Angélica Gómez Ricardez, dijo que está demostrado que con la mastografía a tiempo puede prevenirse el cáncer y reduce el riesgo de muerte por este tipo de enfermedad.

Dio a conocer a los derechohabientes que deseen realizarse su mastografía, que el Seguro Social contará con servicio de subrogación móvil el 9 de marzo en Pichucalco, 12 de marzo en Mapastepec y 13 de marzo en Pijijiapan.

Para los derechohabientes que requieran una mastografía deben tener entre 40 y 69 años que es el rango de riesgo pero puede hacérselo con menos edad, aquellos que tengan factores de riesgo –como tener familiares con cáncer-, que nunca se hayan realizado la prueba o bien cuya última fecha de estudio date de al menos dos años atrás de la fecha actual.

Relató que esta enfermedad se encuentra relacionada con el envejecimiento, pero existen personas que por pena no se lo realizan, por lo que requiere de una respuesta inmediata al detectarlo por medio de estudios, así como reforzar la educación y participación de la población en el cuidado de su salud.

Explicó que es de gran importancia acudir a su unidad médica para obtener ventajas sobre este padecimiento, ya que con la mastografía se detectan cambios en el tejido mamario dos o más años antes que se presente el cáncer de mama o siga avanzando.

Para los derechohabientes que deciden realizarse su mastografía les recomendó presentarse en el caso de mujeres, con blusa y falda, a su unidad de adscripción donde les darán su solicitud de estudio, bien bañadas y rasuradas de las axilas, no ponerse desodorante o talco, ya que dejan residuos minerales que no permiten ver con claridad las imágenes del estudio.