Prevenga golpe de calor con adecuada hidratación: IMSS Chiapas

Con el intenso calor que se presenta en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda hidratarse adecuadamente con el agua suficiente para evitar un golpe de calor o comúnmente llamado insolación, lo que altera la temperatura corporal y pone en riesgo hasta la vida.

El jefe de medicina familiar del Hospital General de Zona (HGZ) Uno del Seguro Social, Eduardo Núñez Rovelo, explicó que al exponerse demasiado al sol se corre el riesgo presentar delirio, broncoaspiración, vómito, crisis epilépticas, dolor de cabeza, que de no atenderse a tiempo llega a provocar coma o, incluso, la muerte.

Recomendó mayor cuidados para los ancianos, los que padecen enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, sobrepeso por mencionar algunas, jóvenes que realizan ejercicio físico intenso o por la depresión del sistema nervioso central.

Cuando se sufre un golpe de calor suelen presentarse fuertes calambres, aunque la mayoría son por agotamiento, generando rigidez muscular o convulsiones si no hidratamos el cuerpo adecuadamente.

Con la presencia de las llamadas canículas los rayos del sol son más fuertes de lo normal, por lo que se debe buscar la sombra, no introducirse a las áreas con clima después de haberse asoleado porque ese cambio de temperatura es dañina para el cuerpo, caso contrario se deben mantener los sistemas y órganos como máximo dos horas para ser atendidos antes que suceda algún desmayo.

Si se encuentra en una crisis por golpe de calor puede mojar la piel con trapo húmedo, el cuello, ingles, axilas y cabeza, abanicar 30 veces por minuto, se debe estar pendiente que no se detenga el flujo sanguíneo porque será necesario un masaje cutáneo para recuperarlo.

Por último Núñez Rovelo informó que el calentamiento excesivo se encuentra registrado entre las 10 de la mañana a las cuatro de la tarde, siendo estos horarios donde los cuidados deben ser correctamente aplicados como no exponerse por mucho tiempo al sol, usar ropa fresca con colores claros menos negro porque absorbe calor, pero sobre todo cómoda.