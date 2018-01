PRI Chiapas legitimará el proceso interno para definir su candidato a Gobernador del estado

ASICh

La candidatura del PRI a Gobernador de Chiapas se definirá mediante un proceso democrático, legítimo, apegado estrictamente a los principios básicos de este partido, por lo que pueden inscribirse todos los que tengan esa aspiración, sostuvo Julián Nazar Morales, presidente del Comité Directivo Estatal.

Ante reporteros de distintos medios de comunicación dejó en claro que la candidatura que se definirá el 16 de febrero mediante convención de delegadas y delegados, no está dada en estos momentos como algunos creen verlo venir, se definirá democráticamente.

No se dará por amagues ni chantajes de poder convertirse en chapulines, la ruta a seguir para alcanzar esta candidatura es clara, los interesados tienen que cumplir ciertos requisitos y lineamientos, por lo que ningún improvisado tendría alternativas de ser postulado.

Refrendó su compromiso de respeto a la militancia y simpatizantes priístas, y así se ha hecho respetando los tiempos que marca la ley electoral hasta en el lanzamiento de la convocatoria abierta para todos los que quieran participar.

La Comisión Estatal de Procesos Internos será la encargada de llevar a cabo el proceso de elección, por lo que el 22 de enero deberán de registrarse todos los que aspiren a ser candidato a Gobernador.

No descartó que alguien en este proceso vaya a salir a querer descalificar, pero lo hará porque seguramente no cumple los requisitos que marca la convocatoria, como la firma de adhesión de los sectores y organizaciones del PRI, así como el 25% de los comités municipales para respaldar su proyecto.

El PRI es serio, con ruta definida, no se puede torcer la ley, los aspirantes deberán de cumplir con todo el catálogo de requisitos que marca la convocatoria, de lo contrario tendrán resultados negativos, aseveró.

Asimismo, en cuanto a las alianzas, el dirigente estatal priísta dijo que el 23 de enero deberá de definirse el proyecto que sirva a todos. El PRI está abierto a las alianzas con Nueva Alianza, PVEM y todos los interesados con presencia nacional y estatal, porque unidos ganados todos, a nadie le conviene ir solo. ASICh