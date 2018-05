PRI Chiapas y CNC nacional echan andar la estructura de Activismo y Movilización Campesina

Al PRI le importa México y Chiapas, por eso estamos trabajando para ganar las elecciones con votos en las urnas, no con campañas de desprestigio ni con encuestas que realmente no reflejan el sentir de los mexicanos, sostuvo Ismael Hernández Deras, dirigente nacional de la CNC.

En este contexto, este viernes, junto con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado, Julián Nazar Morales, dieron posesión a la estructura de Activismo y Movilización Campesina.

En tanto, Jaime Almonte Álvarez, coordinador nacional de la estrategia para el campo de la campaña de José Antonio Meade, dio posesión a Reginaldo Rivera de la Torre, comondelegado general del CEN de la CNC y Humberto Martínez Castellanos, como coordinador de la estrategia para el campo en la entidad.

El dirigente estatal Julián Nazar Morales, destacó que en el Revolucionario Institucional y en la CNC a los jóvenes se les abren las puertas. Puso de ejemplo a Carlos Mancilla, quien es el dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista. Aquí los jóvenes tienen muchas oportunidades de desarrollo y así queremos hacerlo en el próximo gobierno de México y de Chiapas.

Expuso las iniciativas y acciones que el candidato José Antonio Meade en beneficio del campo y su gente, sobre todos a los productores sociales, a la mujer campesina.

Pidió a todos no regatearle el voto al candidato a la Presidencia de la República, para que las grandes reformas que ya dan resultados en beneficio de la sociedad, se fortalezcan, como la educativa para que los niños de las familias más necesitadas tengan educación de calidad; para que el campo sea más productivo.

Ismael Hernández Deras, dirigente nacional de la CNC, refrendó desde Chiapas el compromiso de la organización campesina con el trabajo que tendrá que realizar el nuevo presidente nacional del PRI y a favor del candidato presidenciable José Antonio Meade y de Roberto Albores Gleason a la Gubernatura de Chiapas.

Anotó que el PRI y la CNC tienen origen de la unidad, habiendo nacido ambos en tiempos de circunstancias difíciles, por eso en este partido todos valemos iguales, no hay diferencias entre ladinos e indígenas.

Enfático dijo que los desafíos que ahora tienen como organización social y como partido político es defender las causas más sentidas de los pueblos.

Asimismo, en el acto en el auditorio Plutarco Elías Calles llamó a los ciudadanos a la reflexión de las diferencias de otros gobiernos y gobiernos del PRI, al anotar que después de 12 años de inmovilismo económico el PRI regreso al gobierno en 2012 para transformar el país, por eso llegaron las reformas, entre las que destaca la que permite que el hermano indígena tenga un celular en la mano y pueda comunicarse desde su comunidad, así como la que mandata una educación de calidad para los hijos de los campesinos, entre otras.

A su vez, José Odilón Ruíz Sánchez, dirigente estatal de la CNC y candidato a diputado federal, agradeció a dirigentes municipales, síndicos y regidores, por el esfuerzo que realizaron para estar en este acto por la tarde de viernes, pero es parte del caminar fuerte que trae el PRI y sus candidatos, sus organizaciones porque si le van bien al campo le va bien a Chiapas.