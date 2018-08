Productores de frutos en SCLC, señalan que las ganancias solo alcanzan para sobrevivir

Chiapas. – En la comunidad de Zacualpa Ecatepec, que se encuentra aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas (SCLC), en una casa humilde, vive la familia del Sr. Creofas Benanides Pérez Pérez, quien, por medio del trabajo agrícola y la albañilería, logró criar a sus cuatro hijas y un varón, que han sabido corresponder a la educación que su padre fomentó desde su nacimiento.

En una entrevista, relató el trabajo de cultivo que se realiza en su comunidad, explicando que la lluvia empieza a caer en el mes de abril, pero la mayoría de los campesinos siembran en mayo “porque es la mejor temporada para sembrar durazno y granadilla, también trabajamos en las milpas sembrando frijol y maíz, pero no sembramos mucho por lo mismo que casi no hay agua, es un lugar alto y seco, solo llueve por temporadas”.

Añadiendo que las ganancias de las cosechas, resultan ser solo lo indispensable para sobrevivir y cuando termina el trabajo del campo, se ven en la necesidad de migrar a la ciudad para trabajar en la albañilería, quehacer que le enseñó su padre, desde que era pequeño, “pero solo una o dos semanas por que no podemos dejar de atender nuestro cultivo”.

Mientras tanto las mujeres, se quedan en los hogares trabajando en las labores domésticas, venden el producto que se siembra y preparan la tierra para recibir a la próxima cosecha, para que cuando éstos regresen de la ciudad, la parcela esté lista para sembrar.

Por otro lado, hizo un recuento de cómo conoció al Movimiento Antorchista, recalcando que es la única organización que no les solicita recurso económico para trabajar, sino que el único requisito, es luchar organizadamente y estudiar para no decaer en las gestiones de obras y proyectos para el desarrollo de la comunidad.

“Conocí a la organización de Antorcha Campesina, por necesidad, nos enteramos que en la comunidad San José Buena Vista, lugar en el que estaba trabajando, algunas personas de la organización habían sido beneficiados con proyectos, como la luz eléctrica y pavimentación, ambos gestionada por el movimiento”, acción que a Creofas Pérez le pareció interesante, por lo que se dio a la tarea de buscar a la líder.

“Un día en la presidencia me encontré a la Lic. Lourdes Guzmán Sebastián, quien se encontraba realizando una gestión municipal, me acerque a ella y le dije que quería integrarme a su grupo, pregunte cuál era la cuota y me respondió que ninguna, me dio la bienvenida y enseguida añadió que el único requisito era luchar y trabajar organizadamente” comentó entusiasmado.

Finalizando que desde hace un año y seis meses que se creó el grupo en su comunidad, han venido aumentado el número de agremiados, toda vez, que se han visto los avances y el resultado del trabajo organizado “nos han apoyado con tinacos, fertilizante, 5 viviendas y mejoramientos en pisos firmes, eso para nosotros, es muchísimo ya que somos personas de bajos recursos, lo que en otros grupos no se ha visto en muchos años”.

Además, que para algunos líderes el trabajo de antorcha es mal visto, ya que el número de sus integrantes han disminuido “la gente que antes los seguían, buscan afiliarse al Movimiento Antorchista” argumentó, Creofas Pérez.