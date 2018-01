Promesas firmadas de candidatos ya no sirven de nada: CCE

El Estado/Agencia

En vísperas de las próximas votaciones que se llevarán a cabo en la entidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chiapas, David Zamora Rincón, consideró que los compromisos firmados ante notarios públicos por parte de los candidatos ya no son garantías para que cumplan todo lo que prometen en las campañas electorales.

En ese sentido, dijo, los documentos notariados no sirven a los ciudadanos para iniciar juicios políticos en caso de que los funcionarios no respeten o trabajen en favor de la población.

Comentó que lo más importante es que las propuestas se registren ante el Instituto encargado de las elecciones locales, porque tendría una validez oficial y la ciudadanía podría demandar el incumplimiento a los compromisos de campaña que realizaron.

El líder empresarial puntualizó que, en muchos casos, algunas personas con la intención de ocupar un cargo de elección popular, se comprometen a realizar acciones que son, prácticamente, imposible de cumplir.

Como ejemplo, dijo, en San Juan Chamula las autoridades hicieron promesas que no cumplieron y que, posteriormente, esto trajo como consecuencia diferentes conflictos sociales en la zona que, hasta la fecha, prevalecen vigentes.

“Al no verse cumplidas, están optando a manifestarse, a tomar carreteras, a bloquear accesos a los pueblos, a tomar edificios públicos, entonces más que promesas necesitamos compromisos firmados en el IEPC”, enfatizó.

Es importante mencionar que, este 1 de julio, se realizarán votaciones concurrentes, es decir, que las locales coincidirán con las federales y donde se estarán renovando los puestos de presidencias municipales, diputaciones, gubernatura y también la presidencia de la república mexicana.

Finalmente, el representante de un sector de las Cámaras Empresariales recordó a los políticos en Chiapas que en las pasadas elecciones en Tuxtla Gutiérrez la mayoría del electorado no salió a votar, por lo que es necesario que se analicen las propuestas que dirán frente a los ciudadanos.