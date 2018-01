Promesas incumplidas de candidatos generarán ingobernabilidad

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de enero (El Estado).- En vísperas de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país y en el estado, el presidente en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Enoch Gutiérrez Cruz, urgió a las personas interesadas en participar en cargos de elección popular a que postulen promesas reales, para no generar procesos de ingobernabilidad en las comunidades.

En ese sentido, pidió a que quienes sean candidatos a que tengan “los pies en la tierra” y, por esa razón, dicho organismo empresarial hará señalamientos de manera permanente a los que deseen participar.

Bajo ese argumento, lamentó que a estas alturas del año existan presidentes municipales no llegue a sus funciones y no generan procesos de gobernabilidad, por lo que es fundamental que los propios partidos políticos sean serios y propongan a personas que realmente tenga la capacidad y compromiso de estar en su mandato hasta el último día.

Además, comentó, también pondrán en marcha el programa denominado “Participo, Voto y Exijo” que se genera cada vez que hay tiempos electorales, para que la sociedad entienda que los votos no se venden.

“La consecuencia que trae de haber elegido a alguien que no cumple con el perfil, va a ser mucho más caro a largo plazo que lo que podemos nosotros generar”, abundó el represente de los socios de Coparmex en Chiapas.

Refirió que, aunque 2018 se trate de un año electoral, se tienen que renovar los ánimos sobre la posibilidad de generar nuevas formas de hacer negocios, incluso aquellos que implican riesgos muy altos como puede ser venderle a las instancias gubernamentales, debido a la falta de dinero disponible.

Finalmente, confió en que la deuda que mantiene el gobierno del estado no brinque el sexenio y esperan que antes del mes de septiembre de este año las autoridades tendrían que haber liquidado todos los pendientes, de acuerdo con la ley.

