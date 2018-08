Propietarios afectados por libramiento sur, sin recibir pagos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Por lo menos unas 30 personas se dijeron afectadas ante el proyecto del nuevo libramiento sur sobre el área de Teran, y los municipios de Berriozábal y Ocozocoautla, quienes demandaron el pago por concepto de indemnización de sus tierras.

Reconocemos que nos confiamos, porque aceptamos, incluso el pago que ellos ofrecieron; pues aseguraron que estaba por arriba de lo que la ley indica, y ellos también pensaron en que podrían salir beneficiados al tener sus viviendas en esta área que tendrá comunicación.

Independientemente de que la obra ni siquiera está terminada al cien por ciento, ellos están desesperados, porque si vendieron es porque necesitan dinero, la crisis es mucha y la situación, no está para andar regalando lo que les pertenece, algunos aunque herencia, fue el esfuerzo de sus padres.

Señalaron que el constructor, solo les argumentó que eso lo tienen que ver directamente con el Secretario de Infraestructura, sin embargo al acudir a la dependencia, les dicen que son instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, de decir que no hay dinero y que no se les pagará.

Que nadie haga nada, porque entonces, no solo perderán sus terrenos, sino también su libertad o la vida de ellos y de sus familiares, que al gobierno no se le toca ni se le señala, esto ha motivado a mayor preocupación, porque las cosas van sobre amenazas.

Algunos de los denunciantes, aseguran que va más de dos años que fueron afectados y a la fecha la Secretaría de Hacienda no les líquida conforme a derecho sus propiedades que son el único patrimonio familiar, pues ellos lo tenían para el cultivo, no para pensar en que se los arrebatara el gobierno.

“No se vale que en aras de este proyecto se afecte de esta manera a la gente que hemos construido con mucho esfuerzo y ahorros nuestros terrenos dijo Olegario Ramos Pinto uno de los abogados que está retomando el caso para buscar el pago de estas propiedades”

Finalmente, externaron que esperan que tal y como lo anunciarán funcionarios de este gobierno no se hereden adeudos de esta naturaleza y se nos pague de inmediato dijeron los afectados, hay confianza en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.