Protesta desquicia a la capital

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con un bloqueo parcial, estudiantes y docentes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon el acceso que comunica de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, en demanda de pagos a sus servicios.

En un número no mayor a un centenar de personas, indicaron que el gobierno del Estado, ha hecho todo por amenazarlos si siguen pidiendo el salario que ya devengaron y que han hecho todo por mejorar la educación que merece el pueblo, no es de un mes sino de años lo que se les debe.

Ante una posible acción de desalojo, ellos se han puesto a la defensiva con palos, piedras y otros objetos que les permite usarlos en caso de que la policía llegara a accionar en contra de ellos, sin embargo, no están agrediendo a nadie, e invitan a la sociedad a sumarse.

Algunos de ellos, reconocieron que han hecho esto por la necesidad, pero que no bloquearían si el pago se diera en tiempo y forma por parte del Secretario de Educación, quien se ha comprometido a realizarlo, pero no ha cumplido, lo cual provoca mayor irritación.

Para poder bloquear sin necesidad de arriesgarse por la acción de algún conductor, utilizaron un camión de la empresa que se sitúa en la ribera de Chiapa de Corzo, Pepsico; esta ha sido puesta como muro, no hay intensión de quema ni de otra acción contraria a la sociedad se dijo.

Los protestantes, están en la zona de conocido panteón municipal privado, ahí donde se hace el cruce evitan que el paso sea por unos y otros, aunque decidieron en un momento dar paso a cambio de dinero y evitar que la cola se hiciera más larga de lo previsto.