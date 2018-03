Protestan alumnos y maestros del tecnológico de Cintalapa

Ezequiel Gómez

CINTALAPA.- De manera inconforme maestros y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (ITSC), protestaron da las afuera del plantel para exigir la destitución del Director Guillermo Alberto Chang Zambrano, a quien califican como un inepto y corrupto.

Y es que desde la llegada de Beto Chang al tecnológico se han desatado una serie de problemas que no ha podido resolver tal como el lio en que está metido.

El Secretario General del Sindicato del ITSC, Ernesto Solís Ramírez, ha manifestado el repudio en contra del Director de este plantel, ya que desde el 2015 que asumió el cargo no ha dado resultados a la institución.

Destallo que este miércoles decidieron manifestarse de manera pacífica, toda vez que desde hace una semana no ha habido clases, precisamente por los problemas que Beto Chang a tratado de ocultar a toda costa para no evidenciar su incapacidad.

Los trabajadores reclaman el incumplimiento de metas, las cuales de acuerdo al plan de trabajo 2013-2018 son 20, pero al cumplir apenas cinco metas, pone en riesgo la calidad educativa del tecnológico.

Entre las peticiones apremiantes exigen una exhaustiva auditoria por los presuntos desvíos del presupuesto asignado para el Tec de Cintalapa, ya que hay indicios que tan solo en el 2017 se gastó Beto Chang más de 400 mil pesos en viáticos personales.

Esta cifra podría aumentar si en caso se detectan más irregularidades por los auditores, pues se recordará que Beto Chang ha vivido de la política, por lo que los recursos podrían haberse desviado para esos fines.

Sin embargo, los trabajadores indican que el citado Director del ITSC poco le ha importado avanzar el plan académico y administrativo del plantel, con el argumento de que ese no es su problema, ya que él tiene otros planes personales para otro cargo en otra institución.

Entre las demandas de los trabajadores se refieren a la nula gestión de infraestructura y al área de posgrado e investigación, a la cancelación de programas de investigación, así como a la cancelación de evento académico internacional (perdió registro ISBN).

También puntualizan los inconformes que por la torpeza del Director se canceló el programa integral, además de que no promueve los viajes de estudio y los que hay son limitados en el estado.

Hay falta de certificaciones, falta de material bibliográfico, mantenimiento de laboratorios y reclaman la cancelación de apoyos de desarrollo de proyectos internos.

En tanto los alumnos protestan por viajes de estudio, becas, transporte, alumbrado público, pésimo servicio de cafetería, biblioteca, más aulas, clases vespertinas y dispensarios de agua limpios, entre otras cosas.

Mientras tanto, la historia es la de siempre en el Tec de Cintalapa, más llena de desaciertos que aciertos, por el simple hecho de colocar en los cargos a gente inútil por compromisos políticos como Beto Chang que está aquí de aparador y oportunista desde el 2015 recrudeciendo la calidad académica.