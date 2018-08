Protestan tuxtlecos contra gasolinazos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, salieron al lado poniente de la capital chiapaneca, con cartulinas a exponer que es necesario que la gasolina baje su costo, bajo el argumento que está cara porque se importa de los Estados Unidos y ahora el dólar bajó.

De los 20 a 18 pesos, es un avance importante que tiene que tomarse en cuenta, se dijo por los ciudadanos, que salieron de manera pacífica a solicitar al resto de la ciudadanía que participe en estas acciones de solicitud al gobierno federal, que no puede seguirse “exprimiendo” al pueblo.

Son acciones dijeron en voz de César Gómez, que tienen que replicarse, no puede quedar en un hecho aislado, tiene que tener el eco ciudadano, solo así se podrá ganar, tal como ocurrió con el fenómeno AMLO, para los capitalinos, ya es el momento de cambiar de todo lo malo.

Para quienes transitaban por esta parte de la capital, vieron que era bueno lo que hacían algunos ciudadanos, aunque dijeron que no lo harían, o qué pensarían si era lo correcto, la apatía como la vergüenza podría ser el obstáculo opinaron otros que vieron y salieron juntos a la calle.

La situación de crisis económica es en todas partes, por es la importancia de que todos participen, de que todos estén dentro el proceso de transformación pero no la que ofrece el gobierno del estado y federal, sino la que tiene que hacer el pueblo mismo para con todos.

Finalmente, el movimiento espontáneo, duró solamente poco más de media hora y tal cual inició, concluyó; las cosas son de esa forma, quienes están dentro del proceso de protesta constante en contra de lo que la población ha considerado como un abuso de parte de las autoridades.