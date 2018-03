PSM a campaña este 30 de marzo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.-Pablo Salazar Mendiguchía, arrancará campaña este 30 de marzo, rumbo al Senado de la República, con el apoyo de ciudadanos, que están dispuestos a retomar el hilo dijeron, de lo que es la política, dejando atrás a los partidos.

Jairo Hernández. Jefe de prensa; será el encargado de nutrir la información a los que estén apoyando desde sus hogares, oficinas o lugares donde se encuentren, con toda la actividad del ex gobernador de Chiapas, con videos, fotografías, audios entre otros que se enviará diariamente.

Los seguidores, quienes acusan al gobierno actual y funcionarios así como a presidentes municipales, de no haber hecho nada en el bien del pueblo chiapaneco, pidieron sumarse a la campaña, con el único fin de consolidar el proyecto contra quienes ahora le han dañado a miles de familias.

No se trata de partidos, sino de personas; dijeron algunos, quienes además a través de redes sociales y aplicaciones de app en celulares, estarán trabajando para apoyar a quien consideran será el Senador por Chiapas por la vía independiente, a partir del 1 de julio día de las elecciones.

Salazar Mendiguchía, será uno de los que caminará solo con spots de radio y televisión que permitirá el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo; se apoyará solo por facebook y whatsapp, para comunicar lo que estará haciendo, donde, como y para donde.

Es de mencionar, que los seguidores de Salazar Mendiguchía, la mayoría está en municipios con gran porcentaje de ciudadanos, no así en municipios indígenas, algunos más de la Costa, pero su fuerza está en la mayoría de los municipios de la entidad, al menos así se aprecia en los grupos.