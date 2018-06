Pueblo se suma contra candidato

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Habitantes del municipio de Berriozábal, emprendieron una campaña en contra del candidato a la presidencia municipal por el Partido Mover a Chiapas (PMCH), Reynaldo David Mancilla López, al acusarlo de ladrón y mentiroso, mismo que es plasmado en su publicidad.

El pueblo, determinó ir en busca de su propaganda política, para presentar su molestia; ya que con anterioridad fue presidente y solo se avocó a crear problemas, además de ser uno de los principales enemigos de la generación de empleos, bienestar social entre otros beneficios.

Pero además, el hecho de que se pueda detener su posible triunfo, aunque reconocen los ciudadanos que hay quienes le siguen, por interés económico, personal o porque se creó un compromiso en campaña, aunque para los inconformes, simplemente no les va a cumplir.

Con aerosol, van pintan la propaganda diciendo ladrón, mentiroso, que no se vote por él, entre otros calificativos que se van dando al interior de la cabecera municipal, el asunto para ellos, es que en las colonias la gente sigue pensando que así como viven, es como tienen que vivir siempre y por eso votan.

El problema no es el partido político, el problema es la persona, la cual no ayuda en nada a superar al pueblo, por eso insistieron en que no debe llegar, pero además, que debe ser castigado por lo que dejó de hacer y que presentó documentación falsa, según ellos, de obras que nunca se hicieron.

Sin embargo, el grupo que le acompaña, asegura que es un buen candidato, una persona que ha demostrado su fuerza, con las obras y que en las colonias siempre demostró su cariño a la gente y dejó un buen trabajo, por eso le siguen y darán su voto este uno de julio.