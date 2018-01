Pueblos indígenas de Oxchuc impugnaron la ley federal de seguridad interior

ASICh

El pueblo indígena de Oxchuc impugnó la nueva ley federal de seguridad interior, porque no se cumplió el proceso como lo marca el pacto internacional, sostuvo Gabriel Méndez López, de la Comisión de Paz y Justicia por Oxchuc.

Al ser entrevistado, aseguró que ya metieron el recurso de amparo ante la autoridad correspondiente, considerando que existe un pacto internacional para los pueblos indígenas, que plasma que se deberá consultar toda ley o decreto que se promulgue, a efecto de ver que no afecte su entorno social.

Consideran que esta ley afecta a los pueblos indígenas, por lo que han recurrido de amparo ante el Juzgado de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, la semana anterior.

Desde su percepción como pueblo indígena la ley de seguridad interior servirá para militarizar al país, para inhibir las manifestaciones sociales. Y como pueblos indígenas somos proclives a manifestarnos libremente cuando hay acciones y decisiones del gobierno que nos afectan.

La ley debió haberse consultado, por lo que para los pueblos indígenas mientras no haya consulta no hay ley, sobre todo también que existen los acuerdos de San Andrés donde se salvaguarda a los municipios indígenas de la presencia de militares, aseveró.

Buscamos que se declare inconstitucionalidad en esta ley en particular, porque los pueblos indígenas de México no fueron consultados, por lo que al igual que ellos otros grupos étnicos de otros estados de la República recurrirán al amparo contra la ley en mención.

Por otro lado, sostuvo que van a solicitar la suspensión de elecciones en el municipio de Oxchuc, y continuarán con la lucha porque se les reconozca el método de elección por usos y costumbres.