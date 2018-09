PURO FÚTBOL NUEVO MÉXICO III

POR LUIS ENRIQUE “EL FRANCÉS” VÁZQUEZ

¡Bienvenidos a Puro Fútbol Nuevo México! El primer domingo de liguilla se ha llevado a cabo, y en el campo los contendientes han enseñado sus armas. Ahora mismo, a cuatro días del partido definitorio por los Cuartos de Final, en las cabezas de todos los miembros de los ocho equipos dan vuelta y vuelta sobre la estrategia a utilizar para acabar con su rival y clasificarse a semifinales.

Eso lo sé yo, que después de jugar los primeros 90 minutos, uno tiene la cabeza puesta en el cierre, dando vueltas y vueltas a la estrategia a seguir para salir airosos de la contienda. Por el momento estamos a la mitad del camino y nada está escrito sobre piedra, resta el segundo partido, en el que hemos de acabar con nuestro rival y si estamos abajo en el marcador armarnos de valor y darle vuelta al resultado… Después del próximo domingo, quedarán 4 en pie.

AHORA ES TIEMPO DE CONCLUIR CON NUESTRO RELATO DE LA COLECCIÓN “HISTORIAS DEL BALÓN”, CUYA PRIMERA PARTE SE PUBLICÓ EL PASADO MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE. ÉSTA ES LA SEGUNDA PARTE DE “DEPORTIVO NUEVO MÉXICO”…

El primer partido concluyó 4 x 2. Ganamos. Todo Mañosos Club liberó una gran tensión de sus hombros, nos habíamos demostrado el poder que teníamos. Pero aún no éramos los vencedores, restaban 90 minutos.

Festejamos con gran alegría en la carpintería de Don Edgar. Recuerdo las palabras de Julían Nucamendi, quien jugó con gran determinación el partido y guió en el campo a nuestros hombres a triunfar en el primer episodio. “Ellos hablan y hablan, tratan de sacarte de tu cabeza, tratan de desconcentrarte, para sacarte de tus casillas”.

El Deportivo Nuevo México es un equipo cuyos líderes son viejos lobos de mar, saben mucho de fútbol porque el suyo es un equipo que tiene muchos años de pararse en las canchas de La Fraylesca. Su experiencia sobre el juego les convierte en uno de los favoritos de la liga año con año. Sólo así me explico que usen esa herramienta, envolver a su rival psicológicamente, y manejarle las emociones.

Los días previos al siguiente domingo en el que jugaríamos el duelo de Cuartos de Final – Vuelta, había una gran expectación en todos nosotros, queríamos saltar lo antes posible al campo del Deportivo Octavio Márquez y vencer de una vez por todas a nuestro archirrival.

El sábado previo a enfrentar al “Depor” en el duelo definitivo, las emociones del primer partido me rondaban en el cuerpo, todo Mañosos se reportaba listo cuando de pronto nos comunicaron la tragedia por la noche, de que en Nuevo México había fallecido el señor Elicer Vázquez López, padre de dos jugadores de nuestro rival.

Tomamos la decisión de suspender el encuentro, mientras el resto de la liga jugó sus segundos 90 minutos de cuartos de final. Ese domingo viajé en La Mañosa con Don Edgar a Nuevo México, y en Coita conseguimos una corona de flores para llevársela a la familia Vázquez López.

El padre de la familia de los jugadores Diego y Gildardo del Deportivo, estaba por entrar a su casa cuando del otro lado de la calle un bandido sacó la pistola y disparó a un par de personas con quien tuvo una discusión verbal. Una de esas balas dio en el inocente Don Elicer.

Nos encontramos en la carpintería con varios elementos de La Maña, como Royber, Roger, “Nito”, “La Churra”, Don “Ceizar” y sus hijos, con quienes asistimos al velorio de Don Elicer, llevado a cabo en su casa.

Durante la semana, los desmoralizados miembros del Deportivo Nuevo México nos comunicaron que muy probablemente tomarían la decisión de no jugar el partido, aunque finalmente no dejaron pasar la oportunidad de pararse en la cancha.

El enfrentamiento definitivo por los cuartos de final de la Liga NMX, entre el “Depor” que llegaba como pentacampeón y nosotros el Gigante de Nuevo México Mañosos Club, se jugó el domingo 8 de abril en el campo del Deportivo Octavio Márquez, ante una multitud de aficionados que vinieron no solamente de nuestro pueblo, sino de localidades circundantes.

Abrimos el marcador en el primer tiempo, con gol del oriundo de La Libertad Jiquipilas Armando Díaz, 5 x 2 marcador global. El arbitraje fue desde un inicio un espanto, “La Tuza” tarjeteaba a placer a nuestros futbolistas, dejando que los del Deportivo nos patearan a placer.

Eliver “Kolo” Morales reclamó al árbitro después de recibir una patada artera, y terminó siendo expulsado. Nos habían expulsado tal como el partido pasado a nuestro delantero, después de que éste recibiera un castigo excesivo por parte del archirrival. Jamás había visto un arbitraje como este en mi vida. Quedamos nuevamente con 10. En punta quedó solo, Daniel “Bola” Ortiz.

Nos fuimos al descanso, frustrados por lo que sucedía en la cancha. Mañosos debe ganarle al rival y al arbitraje, debe ganar con autoridad para que su triunfo sea inobjetable al fin de los partidos. “No reclamen, no hablen con el árbitro, ya saben cómo es con nosotros”, se escuchaba decir en nuestra banca.

Comenzó el segundo tiempo, mantuvimos a nuestro rival a raya, y a 15 minutos de concluir el partido, mandé un cambio a la cancha, a Neftali por Royber. Me pareció que era tiempo de darle minutos a la banca, sin embargo la decisión alteró totalmente el partido. Royber salió de la cancha con un berrinche. Y dos jugadas después el “Depor” se encontró con el descuento, 5 x 3 global.

Todo me parecía controlado, pero fue en ese momento en que nuestros fantasmas comenzaron a jugar. En un tiro de esquina en contra, Julían cabeceó y anotó en propia puerta, 5 x 4, el margen se acortaba. Algo sucedía. Unos instantes después, el mejor juvenil del torneo Luis Gutiérrez “Cacaroto” al tratar de rechazar con la cabeza un balón de trámite, dirigió en vez el esférico al ángulo inferior derecho de nuestra portería y éste se incrustó para el 5 x 5. Un nuevo autogol. ¡Increible!

La afición contraría estallaba en jubilo y nosotros estábamos atónitos ante lo que sucedía. Nuestro estado anímico cambió en un pestañeo, y ahora la diferencia era un gol. “EH, LEVANTENSE, LEVANTENSE, AQUÍ, AQUÍ LOS QUIERO”, le dije a mi banca, que acompañaran de pie y sobre la línea de cal el desenlace del partido.

Entonces el Deportivo estaba encima nuestro cuando rechazamos una de sus embestidas y el balón dio en los pies de Daniel Ortiz, quien quedó en el área grande uno contra uno con “La Rocola”, y con un recorte se lo quitó de encima y al instante, recibió un golpe a la cara por parte del portero. “¡¡¡FAAAAALTAAAAA FAAAAALTAAAAAA MAAAAAARCAAAAA YAAAAAAA!!!”.

El árbitro central no reaccionó, era penal y expulsión para “La Rocola”. Los jugadores de ambos equipos se juntaron alrededor de Daniel quien estaba en el piso. La afición reclamó airadamente y el árbitro no reaccionaba, así que muchos de los que estábamos presenciando el partido entramos a la cancha y el partido se suspendió. El árbitro, solo por la presión que le ejercía la afición expulsó al jugador del Deportivo. ¡Y no marcó penal!

Esto nos dio el momento para calmar nuestros corazones, “¡No pasa nada, tranquilo!”, le dije a Luis Roberto tomándole de la cabeza. Fui con Julián y Poli, “¡Somos los mejores, venga!”. Un jugador del Deportivo me escuchó decirles esto a mis futbolistas y remedó señalando su playera, “Somos los mejores”, a lo que le respondí a grito “¡NOSOTROS!”.

Un hombre con sombrero que no era Don Agenor me sacó del campo, comenzó a sacar a todos junto a otro par de personas. El partido se reanudó y a los dos minutos, el hermano de “La Rocola”, “La Tomata”, quien había tomado los guantes para cubrir la portería, fue por el balón dejándole los tachos en el pecho a Daniel. ¡EXPULSIÓN!

“La Tuza” sacó la tarjeta roja, inobjetable, no solamente por la grosera falta, sino otra vez gracias a la reacción del público que exigió la roja. “La Tomata” salió furiosa de la cancha. Con 10 jugadores nosotros y 9 para ellos, después de ésta nueva intervención, finalmente el árbitro silbó el pitazo final. El color me regresó al cuerpo.

Lo habíamos hecho, finalmente logramos derrotar al archirrival en Liguilla por el título. Sin el apoyo de “La Mañosa”, nuestra afición, aquello no hubiese sucedido. Habíamos acabado con la Era del Pentacampeón, con el Deportivo Nuevo México, gran equipo indudablemente, pero siempre favorecido para vencernos por parte de la organización de la liga.

Aquello fue el punto más alto de mi carrera en Mañosos Club, vendría el más bajo…