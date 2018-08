Que AMLO exija a MAVECO pague

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Maestros de preescolar, primaria, secundaria, educación física y música, exigieron de manera respetuosa al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para qué el gobierno del estado de Chiapas les pague los ciclos escolares 2015, 2016, 2017 y 2018.

Para los maestros que se plantaron frente a palacio de gobierno, es necesario que entienda que no es un capricho de ellos, sino una necesidad, un acto que tiene que cumplirse, ellos están de la mejor forma trabajando por la educación y no por el solo gusto de ir a una escuela.

Todos, incluyendo al secretario de educación del estado, tiene un sueldo que le llega quincenalmente, por lo que debe comprender que él, no está donando su sueldo, está en esa acción de ganar dinero que le sirve para su familia, exactamente que el resto de los trabajadores.

Al inicio bloquearon la avenida central entre primera y segunda oriente, ellos, dicen que están cansados, ya deben el dinero, necesitan para comer y sus familias, recalcaron que esto no solo es injusto, sino un acto de barbarie de parte del funcionario que demuestra cinismo.

No es la primera vez en que se manifiestan, el problema lo reconocen, es el no ser sindicalizados, de ser así otra cosa sería; pero ellos por la necesidad y confianza en el gobierno, aceptaron dar clases, hoy saben que las autoridades no cumplen y por el contrario perjudican.

Dentro de los manifestantes, algunos están bromeando, otros más desesperados, algunos de ellos injurian al gobernador como a sus funcionarios, otros dicen estar desesperados por el pago y otros por irse, no saben que hacer y la manifestación, dicen puede ser una forma de presión.