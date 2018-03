Que más pue…/ 1.- El veneno oficial, acabó con sus enviados los medios/Carlos Rafael Coutiño Camacho.

2.- Jovani Salazar y el PRD

El pecado de los medios de comunicación fue el requiebro que se dio en todo momento, olvidándose de que es periodismo y que es la comercialización de espacios y hoy lo pagan, a tal grado que más que deudas, han hecho que la credibilidad que antes existía, hoy se haya acabado y la población prefiera las redes sociales como una alternativa a sus planteamientos.

El rescoldo que aún está presente ha hecho que los medios poco a poco vayan desapareciendo; es fácil entender como algunos periódicos han dejado de existir, precisamente porque vivían del gobierno, muchas estaciones de radio dejaron de tener anunciantes por lo mismo.

El gobierno, logró acabar con la gente, a través de los medios de comunicación, pero estos ahora están siendo acabados por el gobierno mismo, es decir; para el ingenio oficial, es fácil utilizar a la prensa, para acabar con el enemigo, luego el enemigo se convierte los medios y también hay que acabarlos.

Tan es así, que hoy por más que se intenta opacar la imagen de alguien, ya no se logra, porque el gobierno se encargó de opacar a la prensa, son ellos quienes sacan versiones de la entrega de dinero, la compra de publicaciones a través de múltiples favores.

Hoy ya no es la prensa, son los que presentan programas de entretenimiento, ahí aparecen los aspirantes a puestos de elección popular, un “cómico” en los medios deja más dinero y más audiencia que la prensa misma; los noticieros descendieron en un 70 por ciento, mientras que los otros están en un 90 por ciento.

Cuando el gobierno es señalado de ser coscorria, es por la forma en que actúa en contra del pueblo que lo ha postulado, a pesar de que le haya comprado el voto para ser elegido; esto pasa en varias partes de la República, no es privativo de Chiapas, pero tampoco es para sentirse honrado porque está en la mayoría de los estados.

El futuro de los comunicadores está en hacer bien su papel, no en querer cambiar de camiseta de pobre a camisa de rico; de ser así se equivocan y entonces el periodismo deja de serlo para ser solamente medio de comercialización barata.

En el terreno partidista, rumbo al proceso electoral; llama la atención, de como Jovani Salazar, logra contactar y congeniar con la dirigencia del PRD Nacional, antes lo había hecho en el estatal y municipal de Tuxtla Gutiérrez.

El acercamiento entre este partido y él pone en un alertamiento, sobre todo de quienes desean ser candidatos a la presidencia de Tuxtla, no es lo mismo hablar, gritar, “tirar” el dinero en despensitas, amenazar y otras acciones más, para realmente sentirse ganador de un proceso. Aquí es ver el sentimiento y lo que la gente hará.

En número reales, quien sea el candidato del PRI, así como del Verde en caso de ir solos; no muestra ningún triunfo, por el contrario, habrá que ver lo que hizo Samuel Toledo, Jassir Vázquez, que a nombre de esos dos partidos terminaron por acabar con la ciudad.

La gente es neófita en muchas cosas, pero tampoco se regala tan fácil, hay muchos aspirantes, pero pocos los conocidos, y los que se conoce y se sabe de qué pie cojean y como se las gastan para enriquecerse más de lo que ya están a costa del pueblo mismo.

Más que encuestas, que dichos en medios, ideas y deseos, la población hoy quiere a alguien que realmente le responda, en efecto; la imagen de Jovani Salazar sorprende en un PRD, pero en realidad es más que eso; un partido de izquierda voltea a ver por lo que tanto han anhelado, gobernar con conciencia, la muestra está ahora; en menos de 100 días, entiendo que podría estar diciéndose que el presidente de la capital, es este joven, que ha caminado en directrices de entendimiento político, un gobierno que podría hacer una historia positiva, que más que para el partido, lo hará para los de abajo.