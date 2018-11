Que más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho/1.- Chiapas y Honduras, similitudes.

1.- Chiapas y Honduras, similitudes. Chiapas y Honduras, son sinónimos; es decir, padecen los mismos problemas, tanta gente rica como pobre en sus respectivas territorialidades, en ambos hay migración, igual es por un número mayor por ser país a una entidad que es el sureste de México. Con Pablo Salazar, se realizaron acciones similares a Centroamérica, con Sabines lo mismo; todos fracasaron, no hay nada que haya sido positivo para los chiapanecos, quienes siguen en las mismas condiciones de migración y desesperación por falta de oportunidades. No hace falta recordar cada una de las acciones de los dos gobiernos pasados, solo una llamada Ciudad Rural, que es lo que volverá a retomarse por el gobierno de López Obrador y en su caso avanzar con las Zonas Económicas Especiales de Enrique Peña Nieto. Esto es lo que los gobiernos extranjeros hacen y que aparecen como si se tratase de una acción buena de parte de quienes gobiernan México. Vamos por pasos, en Honduras se está aplicando las “Ciudades Modelos”, una acción que estará próximamente en Chiapas, es algo como los fraccionamientos actuales, tendrán una administración interna, ellos decidirán que tienen o dejan de tener; son ciudades dentro de otras ciudades. El problema es que son tierras de Chiapas en manos de extranjeros, ahí en estas ciudades no rurales, sino urbanas; harán todo para encaminar el bienestar social de quienes lo integran, solo que el gobierno pagará y no el ciudadano de esa ciudad modelo. Poco a poco empiezan a meternos el nombre, como Ciudad Salud en Tapachula o Ciudad del Agua en Tuxtla o en su caso Ciudad Maya en Berriozábal, solo se trata del nombre; pues dista mucho de lo que realmente es como modelo político económico. El periodismo es exactamente igual, unos en manos del gobierno a cambio de millones, aunque nadie les crea; otros se les calumnia por ser disidentes y hasta se les busca para que caigan en errores para luego evidenciarlos. Pero más allá de eso, estas ciudades dicen los medios es increíble, como seguramente ocurrirá en Chiapas, otros le verán el lado a lado y conocerán la realidad. La idea es crear lo que los pudientes dicen Charter, una creación para personas de alcurnia, un elitismo alto, que desprecia al oprimido por el gobierno mismo, son ellos los extranjeros quienes crean esto como las Zonas Económicas Especiales, junto a los asiáticos. Encontraremos bajo un “lavado de cerebro” a nuestros legisladores, para que caigan, muy parecido a la mercadotecnia, para que vean como positivo estos dos modelos impuestos por “fuereños” con la supuesta idea de mejorar. La televisión hará su parte y lo hará muy bien, como siempre; porque se trata de ocultar los problemas como educación, salud; estas dos que son importantes para el bienestar común de un pueblo que tiene que desarrollarse por siempre. La intensión de las Zonas Económicas, no es ayudar a los locales, sino generar ganancias a los fuereños, claro que la idea es poner al margen a los grupos como los existentes en Chiapas, llámese células del narcotráfico, delincuencia gubernamental, bandas paramilitares, entre otros. A esto se le llama debilitamiento de la Soberanía nacional, cosa que el ejército cederá por los beneficios económicos que representa para ellos, sobre todo para la élite que son de generales, México será manipulado mucho más que ahora. En Honduras se dio un golpe de Estado, en México se dio una transición, lo mismo pero dicho de diferente manera, esto será importante, pues el efecto es grande, pero no del todo; por ahora vendrá una mejor economía, llama inversión y se consolida proyectos, pero no significa rapidez en el circulante del papel moneda. Es curioso ver que el chiapaneco se emociona y asegura dando gracias a Dios, el tener un trabajo de un extranjero, es decir, es explotado en su propia tierra y aún así aplaude, el gobierno dice abrir miles de fuentes de empleo, en vez de generar condiciones para que los chiapanecos en este caso, sean empresarios y no obreros. La realidad es tan distinta a lo que todos podemos ver, que igual nos sentimos complacidos como mexicanos de que esté pasando todo esto, algunos dicen que los migrantes nos estorban, habrá que ver en que contexto lo dicen, porque si algo tienen, es que huyen con el valor que los chiapanecos no tienen, al vivir igual o peor que ellos. Ricardo Rocha, en el 94, presentó en su programa “Para gente grande”, la realidad que vivían los indígenas, comían tortillas secas, monte literalmente, imágenes que decían mucho sin un solo chasquido, ellos aún siguen en sus tierras en esas condiciones, son desplazados, sus mujeres violentadas sexualmente, un ejemplo claro es Chamula, donde hoy son vendidas en Facebook como si nada pasara. No hay diferencia tampoco en los grandes de fuera, a los comerciantes y empresarios de Chiapas, ahí están en espera de pagos, como maestros y los burócratas; hoy la salida no existe, más que una resistencia. Los medios y las redes, juegan el papel más importante, confrontar a los unos con los otros, empresarios que reciben una paga para que digan que todo está bien y mienten los que no les pagan, medios de comunicación que se regalan en espera del chayote, es claro, todos contra todos, pero menos contra el gobierno. Se necesita de educación para más allá de entender, se tenga esa férrea seguridad que se puede salir adelante, sin la presencia del extranjero en tierras propias, sin descalificar a nadie por su lucha, sin caer en apasionamientos e intereses propios.