Que más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho/1. El ser y deber ser desde medios y gobierno.

Ante la cercanía de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, a poco menos de un mes, los medios de comunicación, deberían iniciar un proceso de transformación, que permita convertir de inicio al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión (SCHRTV y C), en un radio y televisión pública.

Los privados, su interés es el de atender solo el aspecto económico, sin embargo, hoy se hace necesario, no solo valorar y revalorar, la transformación en un solo sentido, hay que iniciar con la educación, apoyados a través de los medios de comunicación.

Tienen que cumplir con su objetivo por el cual fueron creados, que es, ser el vínculo entre gobierno para con la sociedad, tiene que existir un distanciamiento sano, que de esa libertad para la critica constructiva, pero también para que la radio, televisión, periódicos y ahora las redes, tengan la credibilidad.

Datos estadísticos, señalan que en México el 46 por ciento dejó de creer en los noticieros, el 60 por ciento en los periodistas; Chiapas está en peores condiciones, cual razón está basada en la limosna que aparece con billetes de 500 pesos para 7 u 10 personas que se dicen y se hacen pasar por periodistas.

Un congreso, donde se ha convertido en un bazar, faltando el respeto al recinto por quienes caen como buitres a los legisladores que se ven literalmente asaltados, cerrando la opción a quienes son realmente medios, pero que se les califica igual como chayoteros de 50 pesos.

Sin demeritar, encontramos que se llaman periodistas a quienes venden y dejan periódicos, lo que muestra, el grado de conocimiento de todos. De ahí, la necesidad de que el gobierno federal como estatal, tengan en mente que papel juegan los medios, como contribuir con las autoridades para que quien gane sea el pueblo, ya que el pueblo lo es el gobierno, los medios y toda la sociedad restante.

Es necesario mayor respeto a la autoridad entrante, como tiene que darse también a los medios de comunicación; es decir, que haya un trabajo, no una sumisión, que se dé una vinculación para que la prensa, siga siendo la voz que no debió perderse de la ciudadanía ante las autoridades.

Para poder consolidar lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación, subrayo la necesidad de tomar en cuenta a la educación como base y a los medios como un apoyo, caso contrario no tendrá la repercusión necesaria, la gente está ávida de lo que le llegue, le encanta los memes, la mofa, el desprestigio, la soflamería, pero no está interesada en lo bueno.

De ahí que, emulando a López Obrador, solo la educación y cambiando el estilo de los medios, se podrá cambiar al pueblo; no está peleada la idea de un medio de comunicación que divierta, pero eso no debe implicar que tenga que educar, que tenga abiertas sus puertas para gestionar y crear conciencia.

En 19 días Obrador será nombrado presidente de México y en 26 Escandón; ambos tienen que mantenerse firmes, en la convicción de lograr un cambio de fondo, solo recordar que no será fácil y menos con una idiosincrasia como la actual, donde todo les puede y nada les gusta.

La unidad, debe venir de arriba para que la mentalidad sea distinta, sino hay educación, no habrá salud, menos infraestructura y continuará la mediocridad y la pobreza extrema, no se trata de erradicar lo que desde el origen de la vida ha existido, pero si reducirla a su menor expresión y provocar el desarrollo.

Apoyar a Escandón Cadenas, es una tarea gigantesca, no hay que ver como MORENA contra todo, sino todo a favor de todos, acuerpar a los legisladores, a los presidentes, al gobernador y al presidente, se vale discrepar, se vale proponer, se vale sumarse por un cambio de fondo.

Chiapas no debe caminar más por el mismo sendero de la mediocridad y el fanatismo, no más corrientes que son creadas por dinero para desestabilizar, dividir y asesinar, como ocurrió con el PRI en el 94 en adelante, no más hospitales sin médicos y medicinas, pero a cambio hay que agradecer que estos se construyen para que no funcionen como ahora.

No más tampoco, escuelas sin maestros y alumnos, poblados sin agua y drenaje, no más levantones del gobierno a través de sus policías contra el pueblo, no más policías que negocian con las mujeres migrantes, no más feminicidios ni agresiones por intereses económicos por sectas protestantes con católicos.

Las voces de que el gobierno federal y estatal, son un engaño, se vendrá abajo cuando todos participen, dejen de estirar la mano, se creen esas universidades y sus egresados no estén aptos para el empleo, sino para convertirse en empresarios generadores de empleo y desarrollo a los pueblos.

Cuando las cantinas dejen de llenarse y que ese dinero bien ganado, sea para un libro, para educación y salud de parte de los ciudadanos, cuando el pago sea remunerado con justicia, cuando se olvide que trabajar 8 horas, aunque solo se pague por presencia, es cumplir y que se dé lo justo, aunque sea solamente 5 horas, pero bien aplicadas.

Que el cambio de actitud inicie pues a través de la educación, replicada por los medios de comunicación, sin clones, sin mordidas, sin chantajes, sin chayotes de limosna.