Que más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho/1.- Lo que está ya en proceso en Chiapas

1.- Lo que está ya en proceso en Chiapas

2.- Feria Internacional del Libro

3.- A propósito del calor, el negocio del agua

Las Elecciones han dado resultados para saber quienes son los diputados y presidentes que ocuparán los cargos a partir del 1 de octubre próximo, mucho hay que decir y esperar de ellos; más que un proceso de triunfo, tiene que ser de capacidad para transformar a Chiapas.

No importa si provienen de MORENA o de cualquier otro partido, lo que importa, es saber que la sociedad no debe responder a pleitos con siglas, sino con personas, no se puede encarar a los colores, cuando en realidad estos son intangibles.

Si bien es cierto, se habla de un proceso distinto a lo que se tiene ahora; también es cierto que se espera más de lo que cualquiera puede pensar, el cambio no radica en encarcelar o sancionar a quienes están ahora en el poder, el cambio está en que no se siga cometiendo las mismas acciones contra el pueblo.

El ver a un presidente municipal o funcionario del gobierno encerrado en un penal, no quita que cuando salga, disfrute de los millones que tiene, producto del saqueo que realizó durante su estancia en el cargo, sea cual sea; lo que si vale la pena hacer, es que se recupere ese dinero y se entregue a la ciudadanía.

El cómo?, será un asunto de las autoridades, bien sea a través de mejoramiento es escuelas y entrega de medicinas, o en su caso de creación de nuevos espacios, ese será un asunto de ellos, no del pueblo.

La mejor forma de caminar en este momento, no es pensar que MORENA es la solución, sino la forma de como lograr al propio AMLO para que esto se transforme, desde luego tal como lo cita el padre Solalinde, Obrador no es un mesías, pero si es el medio para cambiar las cosas.

De no darse la transformación, entonces estaremos convecidos de que es el pueblo quien no merece nada, que está contento con su actitud masoquista, por algo se dice que al pueblo todo le puede y nada le gusta.

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, organizará por primera vez su Feria Internacional del Libro, la cual se desarrollará del 28 de septiembre al 02 de octubre, con la participación de editoriales de México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Belice, informó el rector, Rodolfo Calvo Fonseca.

Detalló que en mayo pasado se reunió con la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut y acordaron mecanismos de colaboración conjunta entre la Universidad y la FIL-Guadalajara, lo que dio origen a la FIL UNICACH 2018.

Esto es bueno, pero mejor sería si todos lograraron comprender que leer es la mejor forma de salir de la ignorancia que estamos sumidos, incluyendo los medios de comunicación, pues la lectura dará una apertura a nuevas ideas, a dejar atrás la problemática de decir a todo que sí.

La FIL UNICACH 2018 responde al compromiso de la Universidad con una de sus funciones sustantivas, la extensión universitaria, así como a su vocación histórica por la divulgación científica, editorial, artística y cultural. Contará con la presencia de representantes de Centroamérica, Europa y México, quienes participarán en presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, foros académicos, entre otras actividades.

El porcentaje de hogares que compran agua de garrafón o botella para beber aumentó poco más de 5 puntos porcentuales en los últimos años, al pasar de 70.8% en 2015 a 76.3% en 2017. Contra lo que pudiera pensarse, el consumo de agua embotellada no es sólo un fenómeno urbano, sino que también ha ido ganando presencia en el ámbito rural, donde, en 2017, alcanzó a casi la mitad de los hogares.

Respecto de las motivaciones que la gente tiene para optar por beber agua embotellada, las de mayor frecuencia guardan relación con aspectos de salud (69.4%) y de sabor o color del agua de la red pública (19.6%). Estas mismas razones se han mantenido como las más significativas en cada uno de los levantamientos de información anteriores.

Los hogares destinaron durante 2017 un promedio de 52 pesos de su gasto semanal a la compra de agua embotellada; mientras que, de acuerdo también con datos del MOHOMA, el gasto en agua de la red pública fue de poco menos de 41 pesos en promedio a la semana.

En el 36.7% de los 2 millones 114 mil hogares que informaron no tener acceso al servicio de agua de red pública se recurrió al acarreo para cubrir necesidades de este líquido. En términos del uso del tiempo, esta actividad impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres, ya que estas últimas le dedican un mayor número de horas (8.2 contra 4.9 horas).

Poco menos de la tercera parte de los hogares mexicanos (32.6%) cuentan con excusado de tanque ahorrador de agua, en tanto que 21% de ellos disponen de regaderas o llaves ahorradoras de agua.

Respecto a la energía utilizada para calentar agua, los resultados de 2017 indican que en 47% de los casos ésta proviene de gas LP –tanque o cilindro-, en 12.5 % usan leña y en casi el 5% se emplea una energía limpia como la solar.

En 4.5 millones de hogares del país (13.4% del total) se usa leña como combustible para cocinar. En 13.9% de esos casos existe una estufa ahorradora o eficiente de leña; el 14.4% utilizan estufas o fogones que tienen habilitada una chimenea y en el 71.6% de los casos, emplean fogones que no poseen chimenea.

El 90% de los hogares en México informó contar con servicio de recolección de basura. Respecto de los que reportaron no contar con éste, 84.6% señaló que queman la basura como forma de desecharla.

El 43% de los hogares indicó aplicar alguna práctica de separación o clasificación de los materiales residuales. El PET es el material con mayor frecuencia de mención en las prácticas de separación; entre 2011 y 2017 el porcentaje de hogares que reportaron separar este tipo de material se incrementó en casi 7 puntos porcentuales, al pasar de 72.7 a 79.6 por ciento.

En los hogares que informaron no realizar prácticas de separación de los desechos, la principal razón declarada fue que carece de sentido porque el servicio de limpia los revuelve al hacer la recolección. De hecho, entre 2011 y 2017, la proporción de los hogares que reportan esta situación se incrementó en casi 16 puntos porcentuales, al pasar de 42.1 a 57.7 por ciento.

En 67.7% de los hogares reportaron reutilizar bolsas de plástico; le siguen en importancia los que reúsan envases de vidrio o plásticos con 35% y hojas de papel con 39 por ciento.

Considerando los hogares donde se reportó la adquisición de algún automóvil (coche), en 45% de éstos se informó que el criterio de selección para la compra se ligó principalmente al precio, mientras que el criterio de eficiencia energética (gasto de combustible) de la unidad fue utilizado en 28% de los casos.

Respecto a los criterios para comprar aparatos eléctricos o electrónicos, el 52% de los hogares mexicanos deciden la adquisición del producto con base en el precio, mientras que los fundamentados en eficiencia energética y etiqueta ecológica corresponden al 17% y 3%, respectivamente.

En relación con la compra de productos de limpieza, como detergente, cloro y otros productos químicos, el 10 % de los hogares eligió comprar productos biodegradables y 3 % los buscó por su etiqueta ecológica. El precio es criterio principal (55%) al momento de comprar productos de limpieza.