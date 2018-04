Que más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho./1.- Misoginia vs Misandria  

El odio de los hombres a mujeres y de estas a los otros; es un factor que queda demostrado en que no hay tal, sino una falacia solo para tener poder sobre el mismo poder, el reflejo es que todos quieren llegar al gobierno para dominar, no para hacer política real; ese es el verdadero problema.

Esto, en el terreno político partidista; hoy no existe reclamo de los grupos feministas por no tener participación rumbo a la gubernatura, por el contrario, se mantienen al margen y el resto de las mujeres que están solamente en la sociedad, aplauden como si se tratara de un asunto normal y de resignación social.

La muestra, está cuando el gobernador Manuel Velasco, habla de sus mujeres y las mujeres de los hombres que le sirven; eh ahí el reflejo de lo que ellas son, con lo que las otras mujeres quieren ser, el problema entonces radica en que solo son intereses sobre intereses.

Oswaldo Chacón Rojas titular del IEPC, tampoco se ha inmutado, en dar a conocer que se viola la ley con la ausencia de paridad, es decir mitad y mitad, ninguno de los partidos propuso a un candidato mujer, se les olvidó, o simplemente quedó demostrado que son otros los intereses.

Con Rutilio Escandón Cadenas se fueron sobre él, como si no hubiera nadie más, se impuso tal como ocurre en otros partidos políticos, quizá logre un buen número de votos, o bien no tenga los necesarios para dárselos a Andrés Manuel; el asunto es que, si alguien le ha sido fiel, es precisamente Escandón, nadie más.

Con respecto a José Antonio Aguilar Bodegas, no fue cabildeo, ni siquiera fue decisión de Chiapas, también fue notificado desde el Centro que era el mejor, aunque nunca hubo contendiente, entonces cual decisión, si era el único para poder participar; los partidos PAN, PRD y MC, les conviene, significa votos y hasta espacios en el gabinete.

Roberto Albores Gleason, fue un apalabramiento con Manuel Velasco, el PRI-Verde era el camino, quizá porque al gobernador le parece guapa la idea de que el que lo sustituya sea una persona como él, pero del PRI no se mencionó una sola mujer, por lo menos como para hacer la pantalla de que se peleaba la equidad de género en este caso.

De que sirvió la ley que las diputadas del PRI y de otros partidos, salgan a hablar de una ley que ni Oswaldo Chacón, ni los dirigentes de los partidos saben que es y que implica, donde está REPARE, las diputadas federales y Senadoras, que decir de INMUJERES, pero aún más, donde está ONUMUJERES.

Están durmiendo en el limbo, porque no les preocupa en absoluto, no se ve la reacción, no se ve que les den oportunidad a las mujeres, ni los hombres que tengan esa intensión de salir adelante con ellas, que pasa es la pregunta, que sucede en Chiapas en particular.

Que clase de elección más a modo, incluso se dice que el gobernador será Gleason, cuando ni siquiera se da el proceso de selección, encuestas van y vienen, como si fueran el pulso de la votación, que sabe la gente del sufragio, cuando solo vive de lo que el gobierno entrega, 300 pesos a mujeres si es que les toca; Amanecer, Madres Solteras, entre muchos más que los mantiene ahí, en la espera de quien manda para salir a votar por el que les dicen.

En las redes sociales se dice y desdice sobre unos y otros, curiosamente se dicen personas pensantes quienes ahí atacan y defienden a morir por cualesquiera de los candidatos, es raro; porque si entendieran, ellos no saldrán beneficiados, solo quienes son candidatos, los ciudadanos simplemente no.

Un caso que llama la atención es que los dueños de los partidos, juegan absurdamente con la gente, en Morena encontramos a César Serrano que hizo lo que tenía que hacer, era el ideal; pero no; el gobernador está empeñado que sea Carlos Morales, un perdedor en toda la extensión de la palabra, pero que Serrano Nucamendi sea quien haga la talacha, que falta de respeto.

Por lo que toca al PRD, ocurre lo mismo, es con Jovani Salazar, pues se le desconoce como aspirante y simplemente los intereses de grupo, lo relegan, aunque de buena manera, le piden que los votos los deje, es decir; te queremos por los votos que representas, pero no el jefe quiere a otro y ese otro necesita a la gente que trabaja.

Hay otros municipios donde las cosas están igual, caso MORENA, donde los morenos les dijeron estar prietos y no sirven, por eso pusieron puro güero como el gobernador y ahí la clave para desatar una guerra entre ciudadanos, pero siguen necios de que hay que votar, porque es el derecho, que termina siendo la aberración en México.

Mientras se vote, el poder político dominará, mientras se vote, el pueblo seguirá sumido en su estupidez humana, tristemente mientras ellos no lean, no podrán cambiar nada, por ellos los ignorantes en la materia, seguiremos sumidos todos en esa misma mediocridad.