Que más pue…/Carlos Rafael Coutiño Camacho/Acciones pluriofensivas en elecciones

1.- Acciones pluriofensivas en elecciones

2.- Temor por erupción, volcán de fuego

Las acciones pluriofensivas en los comicios, ha llegado al grado de colocar al menos a varios candidatos en situaciones difíciles, si bien es cierto que el Secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, ha señalado acciones para evitar actos de violencia en los comicios, también es cierto que estos se están presentando.

El último caso es con el ex diputado Mariano Díaz Ochoa y Helda Kramsky, antes ya habían asesinado a un familiar de uno de los candidatos, pero también la avanzada de Roberto Albores Gleason y que decir de las acciones en otros municipios, incluso podría citarse los dimes y diretes en Tuxtla con la gente de Penagos y Rojas.

A menos de 25 días, los ánimos se caldean, los apasionamientos están por encima de la razón; la culpa en efecto, lo tienen los presidentes municipales que, por su desdén, están causando problemas como éstos, que la gente se desquite con quienes ahora buscan el voto.

La actitud de pensamiento ecosófico de la sociedad, no es incorrecta, el problema es que se quiere resolver las dificultades con más violencia, lo cual no abona en nada a responder a las necesidades que tiene el pueblo mismo.

Lo que, si es importante ver, es que finalmente son seres humanos, a pesar de lo ruin que puedan ser con el pueblo mismo; quizá al estilo del Bronco, no merezcan vivir o cortales las manos, aún así, la única forma es no permitiendo que tengan votos, pero no con violencia.

Sin embargo, muchos de los ahora candidatos, ya fueron autoridades; eso exacerba aún más los ánimos, provoca un choque de conflictos, la gente no olvida, tampoco perdona en algunos casos, sobre todo cuando ya les tocó de viva mano, el golpe de quien fue autoridad.

Las acciones pluriofensivas, se veían venir, no hay que olvidar, el caso de Chenalhó y Oxchuc, que decir de otros donde ya se ha dado acciones contra quienes llegaron a las presidencias municipales, incluso con las dejaron hace casi 3 años, lo que implica que debió ponerse por encima el gobierno, ante cualquier conflicto.

Por lo pronto, hay que retomar la idea de que las elecciones solo ganan los que compiten, pero siempre pierden lo que votan, lamentablemente esto ha sido históricamente así, por lo que tampoco hay que espantarse de lo que dejen de hacer quienes llegan al poder, ya que es el pueblo quien así lo determina.

El no querer es la causa, el no poder es el pretexto; una frase filosófica que bien les va a los candidatos ahora, sobre todo porque estamos en el proceso más importante, las votaciones; ellos al llegar dirán no quiero por diversas razones que va desde la enemistad con quien no votó, porque es enemigo de niñez, o cualquier otro argumento.

Y el no poder, es simplemente el hecho de hacer lo que todos hacen, no poder de no quiero, no tengo no nada; eh ahí el verdadero dilema para los ciudadanos, cuando los ahora candidatos y luego autoridades exponen esta frase, que mata literalmente a los ciudadanos.

Importa mucho a cada municipio, quien participa rumbo a la presidencia municipal, a todo Chiapas quien va a la gubernatura; sin embargo, también es claro, que al desglosar encontramos en los dos primeros lugares ahora, a Roberto Albores Gleason y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Le sigue por debajo José Antonio Aguilar Bodegas y más abajo aún, a Rutilio Escandón Cadenas; de Jesús Orantes, ni hablar; no figura, si llega alcanzar unos 80 mil votos, quizá sea demasiado y eso no representa nada, es más el número de votos anulados y perdidos que lo que pueda obtener el originario de Carranza.

Ahora a esperar si bajan o no a Castellanos, de ser eso, entonces el gran ganón sería Enoc Hernández Cruz; candidato único y que sería posible que logrará un gobierno por primera vez, del Jiquipilteco se habrá de escribir mucho, los que hoy dicen de todo mal, mañana dirán de todo bien, así es el pueblo.

Con respecto a Tuxtla en particular, pocos son los que se ven, para la presidencia está Paco Rojas y Penagos; el resto simplemente brilla por su ausencia; en el caso de las diputaciones Enoch Araujo, Jovani Salazar y pare de contar; no se ve, no se oye, no hay una explicación del porque ahora no se sabe nada de los demás, como entender eso, será que no saben hacer campaña, o simplemente saben que no van a ganar.

· Ya se reporta caída de ceniza fina en San Cristóbal ciudad Capital”, informó Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien hizo un llamado a la población para que no se alarme.

También hay reportes de que cae ceniza y arena en otras áreas y colonias de Mixco.

Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil informaron del cierre de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora por la presencia de arena y ceniza “medida que se toma para garantizar la seguridad de pasajeros y aeronaves”.

Mientras que, en algunos poblados cercanos al coloso, sobre todo de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, se han cubierto de ceniza, ya que el viento se desplaza en dirección oeste y sureste.