Que más pue…/ Oswaldo Chacón, ya ve la cárcel/Carlos Rafael Coutiño Camacho.

1.- Oswaldo Chacón, ya ve la cárcel

2.- Candidatos de hoy, son la caca de loro.

3.- Martes, día de la hemofilia.

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón, aún cuando demuestre ignorancia en el tema, sabe que tiene un pie en la cárcel, exactamente como ocurrió con la anterior presidencia de este instituto, si algunos se salvaron, no significa que corra con la misma suerte.

Las constantes violaciones a la ley electoral, incluso que el Tribunal de Jalapa le demuestre constantemente sus errores, puede pasar que las elecciones incluso se pongan en riesgo, posponerlas y hasta hacer cualquier cosa para que sea en todo caso el INE quien realice el proceso.

Primero si bien es cierto que los tiempos no se vencen, si hay un calendario que se ha trastocado, se ha hecho caso omiso a varios apartados de la ley, como son los tiempos y la paridad de género, todo ello es una muestra de lo que se quiere gestar por el actual funcionario.

Pero lo que es peor, es el hecho de que no se da cuenta que al estar al servicio de, el que logra sus objetivos es esa persona a la cual obedece, mientras que él, pone la cara para poder accionar contra la ley, entonces hay que recordar que el hilo se rompe por lo más delgado.

Pero no por el hecho de que ciudadanos, candidatos o partidos, estén a favor de la ley, sino porque les afecta la actitud de Chacón Rojas, quien hoy su padrino y padrastro político Pablo Salazar, ya no podrá ayudarlo, habrá que recordar las denuncias que se hicieron en su momento por desfalco a la COFEL.

El proceso electoral se ve amañado de origen, el problema es entonces, que hoy vemos de todo en una confusión total, todos quieren ganar, pero acostas de un pueblo que es ignorante, mantenido, pero lo más preocupante, que es quien al final de cuentas puede surgir alguien realmente capaz y entonces no seremos Siria, pero si daremos mucha sangre a cambio quizá de algo o de nada, como ocurrió con el EZLN.

· Los candidatos en su mayoría, o son los mismos o en su caso payasos que solo están a la disposición del poder, el problema es que su ignorancia los lleva a un problema de poder insaciable, quieren hacer dinero sin que les cueste, pero eso así a costa de todo y como sea.

Vemos desde personas que son cantineras, polleras, vende droga, entonces que calidad tendremos como representantes sociales, en efecto, se espera lo peor en estos siguientes años para Chiapas, es de citar que muchos se han dado cuenta que, ante la ignorancia social, es posible todo.

Si usted, decide ser candidato no pasa nada, tendrá, aunque pierda, dinero, aplausos, solicitudes de todo tipo y hasta guaruras si lo solicita, pero si gana tiene el derecho de olvidarse de quienes votaron por usted, de hacer leyes en contra de ellos, pero también de procurar todo por su familia, nadie se da cuenta y si se da, nadie reclama.

El negocio ya no es el comercio, hoy es ser candidato de lo que sea, desde una presidencia municipal hasta las diputaciones locales, bien lo vale, trabajar por un escaño, para que el pueblo siga en la situación en la que ha atravesado por miles de años, quizá desde sus orígenes.

Quienes lleguen al Congreso de Chiapas, no sabrán hablar, no sabrán crear leyes, ni siquiera sabrán que hacen ahí; serán de los 40 diputados unos 10 quienes manden, otros que duerman, otros más que ofrezcan sus cuerpos y hasta quienes ni lleguen.

En las presidencias municipales, exactamente lo mismo, el saqueo a más no poder, todo a complacencia de las dirigencias de los partidos políticos, de los de arriba, incluso de la Procuraduría y de las instancias como gubernatura.

· Este 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, que es una patología hereditaria que produce anomalías en la coagulación de la sangre. La falta de un factor de coagulación ocasiona que las personas con hemofilia padezcan hemorragias más prolongadas que las personas cuyos factores de coagulación tienen niveles normales.

Las características de la patología provocan que el paciente hemofílico esté pendiente de transfusiones de sangre, con el riesgo que ello conlleva. Gracias al perfeccionamiento de las técnicas de detección, las transfusiones hoy en día son más seguras que nunca, aunque pueden ocasionar riesgos para el receptor como reacciones alérgicas e infecciones. Aunque la posibilidad de contraer SIDA o hepatitis por las transfusiones es remota, los médicos son muy conscientes de estos riesgos e indican transfusiones cuando no existe otra alternativa.

Al tratarse de una enfermedad hereditaria aún no existe un tratamiento que cure la enfermedad, pero las investigaciones respecto a la terapia genética constituyen una posibilidad muy interesante para la solución de la hemofilia, ya sea de manera total o parcial.