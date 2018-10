Que más pue…/Por Carlos Rafael Coutiño Camacho./1.- Éxodo desmorona países

La migración es un tema ríspido para México; pero el talón de Aquiles está en Chiapas, no se podría entender de otra manera, cuando los Estados Unidos ya puso sus ojos en estas tierras, la visita de la embajadora en su momento y la ONU ahora, concretamente a Tapachula, ha puesto el dedo en la llaga para poner un alto.

Para Estados Unidos queda claro que el enemigo a vencer, no son los que migran, sino el gobierno mexicano y en particular algunos de los estados entre ellos el de Chiapas; pues son estos quienes permiten que el éxodo se haga presente en sus territorios para fines múltiples.

No es casual que el 80 por ciento de los migrantes sufran violaciones a sus derechos, ejemplo ellas son tratadas como prostitutas, sirven en cantinas, otras más terminan por ser vendidas a quienes realizan la trata, de los niños exactamente lo mismo.

En el caso de ellos, en su mayoría no llegan más que al desierto en el norte, pero muchos de ellos se quedan en tumbas clandestinas en Chiapas y otras entidades; el negocio pues es usar su humanidad para fines del narcotráfico, prostitución principalmente por parte de los capos gubernamentales.

¿Cómo entonces, acabar con este suplicio para los que migran, cuando es el negocio redondo para los gobiernos?, Estados Unidos le urge frenar la migración, pero no podrá hacerlo, mientras confíe en las autoridades de México, todos saben que la corrupción es el opio de este país, pero que está bien cimentada en cada ciudadano.

De ahí, que no basta con crear un muro, sino más bien atacar de raíz, desde las naciones que con sus acciones promueven la migración (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala), son ellos los gobernantes quienes están creando problema para sus propios países y desde luego en contra de otros.

Quizá el gobierno de Estados Unidos, no debería poner sus ojos en los que migran, sino en esas autoridades, son ellos los responsables, así como actúa en algunos estados en el mundo, debería crear acciones en contra de los gobiernos centroamericanos.

Quizá aparezcan en unos días más, mil 500 hondureños que salieron de su país por el pánico que ha generado el hambre y el desempleo, en efecto el hambre es la calamidad, pero también decían el desempleo, es decir son gente buena, que da todo de sí, pero que no hay como lograr que las cosas cambien en Honduras.

De acuerdo a México, han señalado que no los dejarán pasar, cosa más falsa; si insisto, es el negocio, es mano de obra barata o a veces hasta gratis, luego los deportan si les va bien o simplemente los asesinan.

La COMAR y ACNUR no quieren apoyar, así lo han dicho quienes están dentro de los albergues para migrantes en Tapachula, donde se asegura que los tienen hasta por 3 meses en espera de una visa humanitaria.

Si bien es cierto que la migración es ancestral, también es cierto que hay fenómenos que no son positivos y que provocan este fenómeno social.

Y aunque tengo una perspectiva desde donde me encuentro y como periodista, también es cierto que puedo estar en un equívoco, pues como muchos o todos, tenemos solo una visión personal, creemos tener la razón, nuestras respuestas a esos problemas puede que ni siquiera sean las acertadas.

Detener la migración es tan tonto, como aquel que piensa que es invencible, aunque peor es quien lo obliga como son los gobiernos mismos con sus acciones en contra del pueblo que lo llevó al poder.

El hecho de negar una ayuda a quienes migran, también es un error, Estados Unidos quiere un muro como si eso frenara o desapareciera el fenómeno social, pensando que son gente mala, cuando pueden ser mejor que muchos de los que están en ese país de Norteamérica.

Donde queda pues el lado humano de la persona, incluye al gobierno y a los pueblos, donde están los valores, el civismo que enseñaban en la escuela, donde queda todo aquello que proviene de los Derechos Humanos.

Quizá sea más bien un interés, un convenio del gobierno de esos países de Centroamérica con el de Estados Unidos, “limpiar” al territorio para que finalmente sean como Puerto Rico, una nación que depende del país más poderoso.

Sociológicamente, es claro que el estudio nos dice que el hecho de acabar con un país, es a través de la migración, pues es su gente la que hace economía, no podría entonces entenderse que estaría a merced de todos ante la falta de personas, que ahora ya decidieron huir a otra nación.

De ser esto, entonces que futuro le espera a México, que futuro le espera a Centroamérica, no hay que olvidar que los gobiernos que están debajo de nuestro país, son pobres, pero también inteligentes para venderse y bien, a costa de cualquier cosa, un ejemplo es que el narcotráfico ha hecho lo que ha querido con ellos y con otras naciones de América, sin descartar ya parte de Europa.

Cualquiera de las dos razones sobre la migración, es mala ante los ojos de nuestra cultura, pero al final, la historia se volverá a repetir.