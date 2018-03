Qué más pue…1.- Ailuromanía/Carlos Rafael Coutiño Camacho

1.- Ailuromanía .- educación

El gobierno federal como estatal presentan la ailuromanía; síntomas inequívocos que tienen entusiasmo por los intensos gastos, sea en publicidad, gastos personales o para hacer nada con muchos recursos a través de los programas sociales; que solo ha dejado muestra de que la pobreza es mayor cada vez más.

Estos, los más de 2 mil programas solo hacen más pobres a los pobres, dar 300 pesos (mensual) a las mujeres más que una mofa, es enseñar que trabajar no sirve, porque habrá alguien quien los mantenga, aunque una familia “normal” (3 personas) gasta 300 pesos diarios.

En tortilla 10 pesos, pasaje 10 pasajes igual 70 pesos, el gasto al hijo 10 pesos más, la comida del día 150 incluye desayuno y comida; más el material de escuela que podría alcanzar otros 40 pesos, y los gastos hormigas que va desde golosinas y gaseosas entre otros.

El gobierno gasta un promedio de cien millones semanales, de acuerdo con lo que cada obra entrega y recorridos que hace; pues una sola calle está en 10 millones según esto. Pero lo que se paga en medios de comunicación, lo que entrega en material también hay que sumarle, no está claro el monto total, pero no reduce de ninguna manera.

Gastar lo que no es de uno; es robo, es abuso, quedárselo es vergonzoso, pero de nada sirve decir o señalar, si no existe ética, moral, decencia y valores. Para el gobierno solo será delito si lo cometen otros, pero cuando ellos lo hacen, será un reconocimiento por sí mismo.

Cuando el ciudadano dice “está jugando para gobernador”, tiene razón, es un juego que se el pueblo cree y lo llama democracia, incluso el arbitro para afianzar su puesto, dice que es un derecho, envuelven al mismo pueblo y hacen que esto sea serio, pero todo es farsa, solo para que quienes están “arriba” sigan estando y la pobreza se mantenga presente.

Ahora en el proceso electoral, los gastos son superfluos, solo ganan ellos mismos, crean empresas para comprarse publicidad, es negociada para que así ya se conozca quien llega y quien no, es posible que llegue Obrador o Meade, quizá hasta Anaya, nadie de quienes estamos de este lado podrá saber, solo intuir; pero la cúpula sabe como maneja sus piezas, como conducirlas y hasta que grado se tienen que presentar las cosas para lograr sus objetivos.

v La Educación en el país y en particular en Chiapas, esta basada en la actividad del magisterio, pero aplaudida por el gobierno mismo; que sabe que, aunque las protestas sean en su contra, son palmadas de aplausos para lo que el gobernante quiere.

Los movimientos sindicalistas de la CNTE, no están mal, pero también no son la adecuadas; el sistema educativo requiere de una reforma, pero que no nazca del gobierno, sino de la sociedad, que refleje esa metamorfosis que México requiere.

El anuncio de que en mayo será el paro nacional, por parte de la CNTE, se queda truncada cuando no es el mecanismo, esto solo atrasa a las bases (estudiantes), cuando en realidad requieren de todo el apoyo educativo para no seguir en la misma tesitura que se ha vivido por siempre.

Basta leer a Francisco Ferrer i Guardia, un anarquista que hizo un papel preponderante finalmente, las revueltas estudiantiles no son malas, no son contrarias a derecho, no son ni siquiera lo que el gobierno intenta calificar a estos grupos estudiantiles, magisteriales, campesinos, indígenas y hasta empresariales.

Urge que se de parte de la idea revolucionaria de Francisco, al aportar una educación libertaria, sin la imposición de libros de textos sin textos reflexionados, donde la metodología sirva realmente para que el alumno “se avive”, no siga siendo ignorante y logre entender que es momento de cambiar.

Los maestros tienen el papel fundamental para trasladar ese poder de la educación, en rebelión, en sustancia pura para que las generaciones no sean dominadas como ahora, es preponderante un pensamiento social ya. No más enseñanza utópica del gobierno federal y estatal.

Los niños leen y escriben pero siguen siendo analfabetas, no basta con eso, valdría la pena para Chiapas contar con esa escuela Moderna de Francisco Ferrer i Guardia, sin tener el dato exacto, considero que es el método que ha implementado el EZLN en la Selva y otras zonas.

Textualmente “la propuesta educativa de Ferrer, la escuela se concibe como un escenario libre de jerarquías, donde el profesor es un compañero y las prácticas autoritarias y el verticalismo, la religión y sus dogmas, son desterrados de la convivencia y las tareas educativas”.

Para Ferrer, la educación liberadora es aquella donde la escuela contempla una “enseñanza racional y científica [que] ha de persuadir a los futuros hombres y mujeres que no han de esperar nada de ningún ser privilegiado (ficticio o real), y que pueden esperar todo lo racional de sí mismos y de la solidaridad libremente organizada”, (…) Donde “los niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ellos, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales.” (La Escuela Moderna).