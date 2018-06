¿Qué mensaje dejó AMLO en su gira por Chiapas?/Raúl Ríos Trujillo

Durante la gira que AMLO inició desde el sábado en tierras chiapanecas lo que más llamó la atención es precisamente la expectativa por el discurso que traía el que lidera las encuestas a nivel nacional, los que hicieron correr el rumor de que durante este fin de semana el tabasqueño pediría la dimisión de Rutilio Escandón Cadena como candidato a gobernador se quedaron esperando en seco.

Lo que sí ocurrió es que en Villaflores les cayó un porrazo de agua que no asustó a los que acudieron al mitin, la precipitación de agua fue tan intensa que provocó la caída de una carpa sobre la multitud, se dejó caer un aguacero como los que no caía desde el inicio de la temporada de lluvia, pasó de todo pero la gente estuvo ahí soportando sol, agua y frío en pos del candidato de MORENA.

Aunque para los medios nacionales la noticia no fue negativa, el mensaje de AMLO para Chiapas fue prácticamente el mismo que había manejado ya en otras giras, no hubo novedad y los que esperaban un cambio de timón en torno a sus candidaturas en Chiapas no obtuvieron nada nuevo.

La verdad es que los que pregonan la caída de Rutilio Escandón no saben, ni se quieren enterar de que si hay un candidato fuerte en MORENA ese es Rutilio, no porque el virrey de Chiapas así lo prefiera si no porque es el propio López Obrador quien acuerpa al de Carranza, es cierto que Rutilio fue preferido y abanderado por el poder en turno, desde el poder judicial y hasta las últimas consecuencias, pero también es obvio que su candidatura nunca fue el verdadero proyecto de palacio.

Rutilio se ha sostenido precisamente porque así fue la voluntad de AMLO, obviamente que con la aprobación del que gobierna, lo cierto es que nadie se esperó que creciera tanto y que llegara por unanimidad a ocupar la candidatura del partido lopezobradorista, tal vez su propio trabajo en MORENA, los millones de pesos inyectados a su campaña desde hace más de dos años, y la promoción de su imagen en medios de comunicación, espectaculares y portadas de diarios habría sido considerado como un plan “B” del poder en turno en caso de que, como sucedió, se le cayera la candidatura a ERA en el PRI y el PVEM.

Lo curioso es que si alguien ha sobrevivido a las tempestades como abanderado a la gubernatura ese ha sido Rutilio, se esperaba que renunciara a favor de ERA o del propio Castellanos, se esperaba que iniciara la desbandada de su militancia hacía una alianza “ad hoc” que beneficiara a otra persona, se esperaba que pasara cualquier cosa y no pasó nada, al final se quedó en la candidatura y se ubicó como el primero en la lista.

Es cierto que no le fue bien en el primer debate, es cierto que tiene claras deficiencias en cuanto al manejo de su campaña, que ha sido muy susceptible al ataque de sus enemigos, y que un grueso del propio electorado de izquierda en Chiapas lo rechaza y lo considera una imposición del poder, esto entre otros muchos de sus detalles no lo hacen seguro vencedor, aún así la fuerza arrolladora de AMLO lo tiene muy bien ubicado.

Tal y como hemos apuntado en otros textos periodísticos publicados, nada está claro en Chiapas, lo cierto es que en todas las loterías el poder de palacio tiene comprado sus boletos y por supuesto ganará, en el caso de Rutilio ha sido todo muy transparente, hay inversión del poder en turno, hay infiltrados del poder en turno en MORENA, las candidaturas al senado con ERA y Sasil de León han sido una clara señal, AMLO juega con todas las canicas y está dispuesto a negociar con el diablo en garantía de llegar al poder en Los Pinos.

Aún y con todo esto que hemos apuntado, la presencia del quinto candidato Fernando Castellanos Calymayor pone en jaque la campaña de Rutilio, hay quienes dicen que ya hay claras fracturas entre la supuesta estrecha relación del expresidente del poder judicial con palacio de gobierno, que el mensaje de la quinta candidatura ha sido muy clara para AMLO, que ya hay una estrategia para los días que vienen si gana el tabasqueño y que en esa estrategia Rutilio será pieza fundamental.

Indudablemente el reality show de las campañas en Chiapas se van a poner más calientes en el “trending”, nada está dicho y todo parece apuntar a los movimientos de última hora.

La variante de estas campañas es que no hay apuesta segura, el PRI de Albores Gleason no se va a quedar inmóvil, moverá sus piezas, en los últimos procesos electorales el PRI tocó las dianas y se llevó lo que pudo llevarse, darlo por muerto sería un error tremendo.

El verdadero mensaje de la gira del puntero a la presidencia de la República fue que el candidato de MORENA a la gubernatura de Chiapas es Rutilio, los agoreros de su caída pueden tener claro este apunte, no va a bajarse para que la candidatura la ocupe un títere y por supuesto que en caso de ganar las elecciones gobernará con AMLO, no hay lugar para rumores, se acabaron las sospechas.