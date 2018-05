Que México no se suicide eligiendo a López Obrador como presidente: Vargas

Mario Vargas Llosa , premio Nobel de Literatura en 2010, calificó de demagogo y populista irresponsable a Andrés Manuel López Obrador y dijo que espera que México no cometa un error al elegir al tabasqueño como próximo presidente de México.

“Todavía hay espacio para que los mexicanos sopesen lo que está en juego. Ojalá México no se suicide eligiendo a un demagogo y populista irresponsable”, afirmó este viernes el escritor peruano durante el foro ‘Solidaridad Democrática en América Latina’ en Chile.

Vargas Llosa afirmó que hay razones para preocuparse ante la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador y llamó a los mexicanos a comparar la situación de países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o de Bolivia.

“Y vean (los electores) a dónde puede conducir a una sociedad la responsabilidad electoral. Aún hay tiempo”, remarcó.

El escritor señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, es en parte responsable de que el tabasqueño se asome como el candidato favorito a ganar la Presidencia.

“Con sus ataques e insultos a los mexicanos, Trump ha favorecido a López Obrador, con gran irresponsabilidad, pues Estados Unidos tendrá problemas con un gobierno mexicano populista y demagogo”, subrayó.

Esta no es la primera vez que Vargas Llosa se pronuncia contra López Obrador. En febrero pasado, el autor de La ciudad y los perros afirmó que la victoria del tabasqueño “sería un retroceso tremendo para la democracia en México”.

Ante las críticas del escritor, el ahora candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ respondió que no caería en provocaciones y que Vargas Llosa “era un buen escritor, pero un mal político”.

El escritor peruano contendió por la Presidencia de Perú en 1990. Quedó en primer lugar después de la primera ronda de votaciones, pero perdió en la segunda frente a Alberto Fujimori.

Vargas Llosa afirmó que si el tabasqueño gana las elecciones del 1 de julio próximo, su gestión como presidente podría empujar a México “a un desastre, no a una catástrofe como Venezuela, pero con consecuencias muy negativas para América Latina”.