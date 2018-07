Que suelte el dinero la tesorera piden

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Habitantes de Infonavit El Rosario de esta capital, denunciaron las arbitrariedades que se han cometido en contra de los habitantes de esta parte de la ciudad, argumentando que solo para cobrar son buenos, pero no para actuar en el bien de la sociedad.

Una sola calle es el ejemplo de lo que a diario tienen que padecer, siempre llega documentos que hay que pagar el agua, drenaje, que hay que pagar predial, pero nunca hay un resultado de parte del Ayuntamiento, sin embargo, señalan que no hay dinero, y los trabajadores dicen se lo llevó la tesorera que tampoco nos paga.

Para Amílcar Ambriz, es ridículo que los trabajadores digan que no hay dinero y por eso no trabajan; cuando diario ingresa dinero producto de tanto robo que hacen a los automovilistas, de los mercados y de todas partes, eso es falso dijo, por lo que cree que se han robado el dinero del pueblo.

Así mismo Mónica Jiménez, expresó que tienen que pasar por ahí en esta calle, porque ahí vive, es un tormento, se pueden caer, hay gente de edad avanzada, por necesidad hay que trasladarlas al médico, pero al gobierno municipal no le importa, más que el dinero y solo el dinero.

Todos los días se hace el señalamiento de que tienen que trabajar, que las autoridades dicen sí, pero no cumplen; esto molesta a la población, sobre todo porque son acciones que no permiten dar seguridad ni certeza a los ciudadanos, que están cansados.

Los manifestantes, pusieron una lona para señalar a lo que calificaron como una injusticia, según los trabajadores el robo está en la tesorería, pero ellos dicen, que el presidente municipal, debe cambiar a quienes están robándole al pueblo, porque no se vale que hagan esto a costa de cualquier precio.