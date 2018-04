Que voltee Paco Rojas a ver al PRD

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Es necesario que Francisco Antonio Rojas Toledo, aspirante a la presidencia de Tuxtla, sume a gente capaz y no se deje impresionar por discursos, expuso Gregorio Apan del Toro, a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Indicó que para participar en el Frente, están con Francisco Rojas, pero que finalmente es importante que voltee a ver a los partidos, no se trata de ir solamente los empresarios, también el hecho de que haya gente de la sociedad civil, como de los partidos políticos.

Se trata de tomar en cuenta lo mejor del PRD, del PAN y del PC, de todos ellos, tiene que salir quienes van a estar en un momento dado, gobernando, para que la capital del Estado, salga del atrazo en que lo han sumido los presidentes municipales anteriores.

Por su parte Felipe Alamilla, ex dirigente del partido del Sol Azteca en la capital, externó que ellos pidieron el respeto que merecen, son perredistas “viejos”, que merecen la atención y piden el acercamiento del candidato Rojas Toledo, para que no ponga al margen a los militantes de todos los partidos.

Recordó que él, ya fue contralor interno del ayuntamiento, logrando con eso, que las cosas caminaran correctamente, evitando que funcionarios se pasaran con la población, esto motivó a que finalmente pidieran su salida, pero que el resultado siempre fue para el bien de los capitalinos.

Otros militantes del PRD, dijeron que si estaban de acuerdo con los dirigentes, porque es necesario el poder ver una gama de personas que no necesariamente estén con los partidos en este caso el PAN, sino con todos, inclusive de otros partidos, pero que esas personas sean las mejores.