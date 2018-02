Queman basura en Tuxtla Gutiérrez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La molestia que ha crecido entre algunos ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, por no levantar la basura, ha logrado que muchos hayan tomado la decisión de quemarla, aun cuando esto genera más contaminación en el ambiente y provoca daños.

San José Terán, es uno de los puntos donde se está realizando la quema, hubo preocupación, luego de que ciudadanos cerca de la antigua CONASUPO, prendieron fuego sin saber que había en su interior, lo que provocó que se diera varias explosiones, ya que al interior había material explosivo como botes de aerosol entre otros más.

Lo mismo ocurrió en Las Granjas, donde la gente tomó la decisión de quemar, aunque en este caso se trata de restos de comida como es el pollo, pescado y otros, bajo el argumento que apestaba mucho y esto ya era un problema para ellos, sin embargo otros más quemaron pañales y productos nocivos.

Para algunos ciudadanos, no hay capacidad del Ayuntamiento capitalino, según “escudándose que es problema de administraciones anteriores, cuando él (edil) se comprometió a llevar a la cárcel a los corruptos que saquearon las arcas municipales, él se no comporto a la altura y actuó de forma peor saqueando junto a sus corruptos funcionarios, como Silvia Arely, Barajas, Robinson y demás”, citaron varios ciudadanos en tono molesto.

“No pagan a proactiva por que el dinero está en casas de lujo, coches, departamentos, ranchos ganaderos y decenas de vehículos de lujo, así quiere reelegirse el peor alcalde de la historia coneja” dijo otra persona.

Otro sector de la Bienestar Social al lado oriente sur de la ciudad, convocó a la ciudadanía para hoy martes, a las 10 y media de la mañana a llevar toda la basura posible frente a la presidencia, esto en repudio por lo que calificaron como nefasta administración verde, ahí mismo pidieron no darle el voto a ningún candidato del PVEM.