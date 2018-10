QUIÉN ES QUÉN/¡Cuidado con el coro de CORTEZANOS!/Noé Farrera Morales

Cuando e coro de cortesanos inventa o descubre todos los días el genio del presidente, una opinión justa, limitada por la dignidad personal o por la honestidad del crítico se convierte en un ataque brutal, un libelo, una agresión apasionada o intoxicada con amargura o deslealtad. confiemos, en que López Obrador en este momento inicial de su sexenio, esté siempre alerta contra los peligros de ese huracán, de oportunismo servil, ayuno de crítica constructiva.

Escribo estas líneas, hoy domingo 14 de octubre de 2018 por la mañana, escribo temprano porque sinceramente, acá entre nos, voy a evitar a toda costa el panegirismo televisado y radiado a todo el país y una revolución que ha muerto.

Antes de sentarme en la máquina, a escribir, he concluido con la pesada tarea de repasar los periódicos capitalinos de un día anterior, releer las páginas donde se acentúa hasta envenenar la atmósfera, el impulso de adulación, de cortesana entrega ante el hombre que en 72 meses intentará cambiar nuestro país al grado de que muchos no podremos reconocerlo, revisionismo o modernización, la suerte está echada… no hay vuelta de hoja.

Dentro de esta atmósfera así de envilecida, el hombre encerrado en su despacho, con prisa por llegar a buen término el cúmulo de reformas de esta cuarta transformación que tiene en mente, pues el campo no es la única, resulta en las frases que compiten en alcanzar simas máximas de palaciegas adulación, no un hombre valioso –eso ya se lo dijeron años atrás- sino un ser extraordinario, un visionario sin ninguna debilidad humana, y dueño en grado superlativo de todas sus virtudes.

Pero esta no es abyección temporal. No. Es tradición que el inquilino de Los Pinos sea por seis años, si bien le va, la encarnación misma de las mejores características

de nuestros patricios.

Tenga cuidado Presidente Electo de México, hoy, de aquellos que le proclaman apasionado de la libertad como Hidalgo, “siervo de la Nación” como Morelos, virtuoso como Juárez, demócrata como Madero, campeón de la política exterior como Carranza, insigne como Lázaro Cárdenas, y desde luego -¿Cómo no?- agrarista apasionado como zapata…

En este momento de apogeo para el candidato electo López Obradorista el hombre que lo encabeza debe tener la mete fría; y el corazón en calma. En este momento de tan graves reformas, López Obrador, debe tener cuidado por la sumisa exageración oportunista, mentira que a fuerza de ser repetida con tenacidad podría acabar siendo verdad, virtual ceguera.

He querido hacer estas consideraciones por creer las oportunas en este inicio de sexenio, su momento de mayor fuerza, sí, pero también de mayores preocupaciones, ya que con un congreso mayoritario en las dos cámaras y sobre todo en medio de una nube de cortesana adulación, no hay hombre más vulnerable en el país que obtuvo un triunfo de mayor de 33 millones de votos.

Digamos en descargo que Andrés Manuel López Obrador, no es un recién llegado a la actividad política mexicana. Aún a pesar de su experiencia, López Obrador, ya ha visto endiosar y derrocar con la lengua y la prensa a hombres que en determinado momento -el del apogeo de su poder- se proclamaba que encarnaba lo mejor y más sublime de la patria, y que después fueron recriminados o lo quisieron o dejaron de hacer.

Esta ofensiva de la adulación que en el caso de López Obrador apenas empieza, ya que el cúmulo de reformas con que quiere transformar el rostro de México también apenas empieza, suele terminar por la paulatina adulación de las mejores y más firmes virtudes del ciudadano que tiene por cruz el soportar seis años las embestidas.

La atmósfera maniqueísta que todo esto crea -recuérdelo el Presidente de México- dificulta al máximo el ejercicio limpio, sereno y objetivo de la autocrítica, de la crítica política también, y tan necesaria lo mismo cuando es acertada que cuando se apoya en un equívoco para todo gobernante, ya que sirve, ante un prejuicio interior, como confirmación o advertencia.

En efecto, cuando el coro de cortesanos inventa o descubre todos los días el ceño del Presidente, una opinión justa, limitada por la dignidad personal o por la honestidad del crítico se convierte en un ataque brutal, un líbelo, una agresión apasionada o intoxicada con amargura o deslealtad.

Confiemos amigo lector, en que López Obrador en este momento inicial de su sexenio, esté siempre alerta contra los peligros de ese huracán de oportunismo servil, ayuno de crítica constructiva.

