Quién es Quién/Así caminarán los partidos/Noé Farrera Morales

Las coaliciones sí se dieron. De nada sirvió toda esta guerra sucia que armaran los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sus chantajes moralistas donde se apoderaron de una palabra que difícilmente conocen: la dignidad. Así, veremos el amasiato del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC), por un lado. Por otro, el tan cantado del Partido del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES), en Chiapas secuestrado por el bandido de Maya De León; y el matrimonio más perverso de todos donde convergen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza (Panal), y los partidos satélites del Gobierno de Chiapas, el Partido Mover a Chiapas que administra Enoc Hernández y el Chiapas Unido que mal administra el famoso ratero que se hace llamar el Amigo Migue.

Así, en los comicios del 2018 se darán las cosas en la entidad. Será hasta mediado de marzo que podremos saber, con certeza, luego de ser testigos de toda esta guerra sucia y de los juegos del hambre que se encuentran a la puerta de la esquina, quiénes serán los verdaderos candidatos que representen a las coaliciones arriba mencionadas. Porque hay que señalar que toda esa faramalla de las precandidaturas, donde muchos ya se relamían los bigotes y pagaban panfletos mal escritos y que servían para atizar más al humo de estas cortinas terriblemente construidas, no sirvieron para nada. Ni sus vuelos a México, ni sus pleitos en redes, ni meterle tanta lana a las páginas piteras del internet, nada de ese dinero mal invertido terminará sirviendo para posicionarlos. Ridículos todos.

Ahora bien, ¿cómo se van a tirar las manos de naipes para cargar uno u otro candidato a la gubernatura? Es simple y no tiene mucho de difícil si decidimos entender a qué intereses sirve todo esto. Si las dirigencias de los partidos anteponen el bienestar de sus instituciones antes que los intereses personales, los candidatos podrían ser: Luis Armando Melgar, por la PRI-PVEM-PANAL-Chiapas Unido-Podemos Mover Chiapas porque es el único que se mantiene fuera del jaloneo y rasgadura de medias entre el ZanJaguar Negro y el Diablito Albores Gleason. Y aquí, siendo ya maliciosos y pensando como ellos lo hacen, el apestado es ERA y es quien nulas posibilidades tiene de quedar. Enoc, el demorado Hernández, afirma que los partidos propondrán cada partido su candidato peor hay que ser honesto: el bigotón sabe que su senaduría está lista y ya. ¿Qué trae estructura, dinero y amistades en el poder? Indudable, pero esta vez son palabras mayores y se decide desde el centro del país.

Ahora bien, en el caso de Morena y PT-PES, será un acabose si le dan el respaldo a Rutilio Escandón, lo he dicho muchas veces, porque se sigue identificando como un personaje muy cercano al gobierno de Chiapas, toda vez que apenas dejó de ser magistrado del PJE estatal. Así, si Morena y AMLO se la juegan con él, ni para tomarlos en cuenta porque van a una derrota inminente. Y en el último caso está la coalición entre el amarillo, el albiazul y el naranja. Aquí, en definitiva, deberían palomear a José Antonio Aguilar Bodegas por todo lo que representa para Chiapas y por todo lo que puede lograr con la estructura que ha forjado desde hace ya bastante tiempo. Tras él cabalgan perdedores que siempre van a apostarle a una derrota que les genere dividendos, como es el caso de la Nena Orantes, porque de Diego Valera o de Rubén Velázquez no hacen uno.

Así, la cuenta regresiva ya empezó y veremos, pues, de qué cuero salen más correas y de que intereses brincan más políticos.

