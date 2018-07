Quién es Quién/Breve reseña del periodista Enrique Vázquez Palacios/Noé Farrera Morales

Nació un 15 de julio de 1963, en la casa marcada con el número 727 de la 4ª. avenida sur oriente, en el barrio de San Roque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Hijo de los señores Pedro Vázquez Díaz (q.e.p.d.) y de Guadalupe Palacios García, quien actualmente cuenta con 96 años de edad y es estudiante de preparatoria; además de ser la primera mujer en pertenecer a la agrupación de Alcohólicos Anónimos en el sureste de la república mexicana.

Estudió en la escuela Primaria “Prof. Eliseo Palacios Aguilera” de donde al egresar, a los 11 años de edad, comienza a trabajar como doblador de periódicos en el tradicional ES! Diario Popular, al lado de Fernando Alegría Ramírez (FAR) y de Don Gervasio M. Grajales Gómez, ambos ya fallecidos y creadores de una de las culturas más populares en cuanto a la información de nota roja y la edición de un medio impreso, respectivamente.

Coincidentemente con su ingreso a la Escuela Tecnológica Industrial No. 19 (ETI 19), mejor conocida como “La Prevo”; Enrique Vázquez Palacios alternaba sus estudios con el reparto de periódicos, hasta que casi a finales de los años 70 los concluye, y con ellos, también su trabajo como doblador y repartidor de periódicos, para continuar sus estudios de contabilidad, que al poco tiempo se vieron truncados debido las condiciones económicas de su familia.

Es en el año 86 que de nueva cuenta, Fernando Alegría Ramírez (FAR), amigo de la familia y compañero de la misma agrupación de La Madrina Lupita, vuelve a llamar a Enrique al trabajo de repartidor de periódicos, aunque ya para esos entonces, durante el reparto, anotaba las incidencias y accidentes que veía cuando a bordo de una bicicleta, recorría las calles de la capital entregando periódicos desde las primeras horas de la mañana.

Es FAR quien se percata de la facilidad que este joven tiene para asimilar la información y comienza a enseñarle el trabajo de reportero de nota roja (de manera empírica), y es a mediados del año 1987, que comienza a ver publicadas sus notas en el ES! Diario Popular; hasta que en el año de 1991, Don Gervasio M. Grajales Gómez le otorga las facilidades para estudiar la carrera de periodismo técnico, gracias a un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Escuela de Periodismo “Carlos Septien García”, que culmina a finales del año 1993, coincidentemente con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aquel 1 de enero de 1994.

Fue en ese año en que también colabora en la aparición del periódico “Péndulo de Chiapas”, fundado por con Don Noé Farrera Morales, y que actualmente es uno de los diarios de mayor penetración en la entidad, aunada a su destacada presentación a través de las redes sociales con noticias de radio y televisión, donde actualmente Enrique es conductor de un noticiero matutino.

Coincidentemente, en ese año aparece también el semanario esteSur, a cargo del excelentísimo periodista José Antonio López Arévalo (q.e.p.d.), en donde también colabora como reportero y debido a su método para realizar investigaciones en el ámbito de la nota roja, el equipo del semanario le antepone el sobrenombre de “El Policiaco”, con el que hasta la presente fecha (31 años después), es conocido en todo el ámbito periodístico.

Sobre los estudios que “El Policiaco” ha realizado, destacan los relacionados con la criminalística y criminología; medicina forense; el manejo de la información en situaciones de conflicto armado, violencia y disturbios internos, impartido por Cruz Roja Internacional; Periodismo Especializado en Materia Jurídica, Política y Electoral (Tec de Monterrey); las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (UNACH); entre otras no menos importantes.

Actualmente, “El Policiaco” cuenta con 55 años de edad; es padre y abuelo; dedicado única y exclusivamente a su trabajo como periodista de nota roja, a su hogar y al cuidado de su señora madre, La Madrina Lupita. Es conductor del Noticiero “Péndulo Radio TV”, que se transmite a través de Facebook en el portal de Péndulo de Chiapas; dirigido por el también excelente periodista Noé Juan Farrera Garzón. Reportero de Nota Roja en el diario “Oye Chiapas”, a cargo de César de Coss; y de la Agencia de Noticias “En Tiempo Real”, que dirige el también comunicador Pepe Toledo.