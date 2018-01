Quién es Quién/Buscan amedrentar a Josean/Noé Farrera Morales

Un video que apareciera en redes el día de ayer causó revuelo en las redes sociales. En él, aparece José Antonio Aguilar Bodegas en su domicilio. Los tres minutos de duración muestran a Josean abriendo un sobre que contiene dos carpetas que le acababan de llevar a su domicilio. Cada carpeta contenía datos de sus movimientos financieros y los de su esposa, e incluso había datos alterados de cuentas que él mismo dijo no conocer. Dichos datos habían sido entregados, minutos antes, por un testaferro del fiscal General del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar.

El colmo de las ironías y burlas que usted pueda imaginar, amable lector, es que ese mismo esbirro regresó con la cola entre las patas a pedir las carpetas porque se habían equivocado de dirección. Es decir, la oren que llevaban era entregarlo directamente a Raciel López Salazar y, como seguramente vieron que llevaba datos de Josean, terminaron llevándolo a su domicilio. Vaya error. Con esto ha quedo comprobado que la persecución de la que fue objeto su señora esposa no es obra de las casualidades, las cuales en el ámbito político simplemente o existen.

Parece que hay muchas personas que no están muy cómodas con que Aguilar Bodegas se encuentre repuntando como favorito de las encuestas para saber quién será el político que abandere la coalición Por Chiapas al Frente. Parece que muchos intereses se han tocado y, tal y como lo dije en la columna del lunes, les preocupa, o no han penado del todo, que ese mal que ellos hicieron aun cuando estaba infundado y desataron una persecución, ahora temen se les voltee la cosa y terminen pagando por haberse movido fuera de la ley. ¿Hasta cuándo el Gobierno de Chiapas va seguir solapando que Raciel López Salazar, por órdenes del exgobernador Juan José Sabines Guerrero, el bastardo refugiado en Orlando como cónsul, persiga a las personas honestas que andan buscando hacer un cambio necesario a Chiapas?, ¿quién le brinda las garantías de seguridad que requiere, a todas luces, en estos momentos el político José Antonio Aguilar Bodegas?

Desde este espacio nos solidarizamos con el político chiapaneco cuyo único pecado y delito han sido querer que Chiapas cambie, que se quiten, de una vez por todas, las manos del bastardo de la entidad y se transforme la realidad de cientos de chiapanecos que viven inmersos en la peor de la pobrezas. Porque en el estado en el que vivimos se encuentra la pobreza más cínica de todas: la de los políticos que se han servido con la cuchara grande y que nos han sumido en la peor de las ignominias, en la peor de las desvergüenzas, en la peor situación donde los pobres sigue siendo más pobres y los ricos, como en el sexenio anterior, eligieron a sus siervos para que se volvieran parte de esos neoricos.

Hoy que vemos ese video que ha hecho muy bien Aguilar Bodegas en difundir nos sumamos a esas voces que exigen respeto y juego limpio. Dejen de andar buscando intimidar a quien lo único que quiere es ser gobernador de Chiapas como lo quieren muchos más y a los que no se les intimida de ningún modo. Ni siquiera el Frente ha decidido que Josean será el mero mero y y andan buscando y pensando en cómo pararlo. Se ve que lo conocen bastante y bien y saben los números que representa cuando de enfrentar elecciones se trata, porque de otro modo yo no veo de dónde deriva esa intencionalidad de querer amenazarlo. Porque mandarle una carpeta con datos y decir que se equivocaron es parte de ese juego sucio que disfrutan mucho tanto el bastardo como Raciel López Salazar.

Pero toparon con pared. A Josean no lo van a intimidar tan fácilmente. Eso lo sé yo bastante bien y lo sabemos todos quienes tenemos el privilegio de conocerlo. Ánimo Josean que no estás solo. No vamos a permitir que se sigan usando las instancias de justicia como aparatos a modo en los que el Fiscal funge como testaferro de Sabines. Porque no sólo están buscando amedrentar la integridad de la persona de Josean sino que han buscado hacerlo con su esposa e hija y ahí sin ya son palabras mayores.