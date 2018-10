Quién es Quién/CARLOS MORALES VAZQUEZ/Noé Farrera Morales

A que tío Morrales. Ahora resulta que no dejaron dinero para pagos de Aguinaldos de los Trabajadores del H. Ayuntamiento Mañocipal.

Que son más de 100 Millones de pesos y esa es la excusa más pendeja para despedir cientos de trabajadores de contrato.

Y por qué no llaman a rendir cuentas a Fernando Castellanos y Carlos Molano quienes dejaron las Arcas del Ayuntamiento vacías.

El Tio MORRALES, es cómplice al quedarse callado de tanta pestilente Corrupción al interior del Ayuntamiento tan es así que su Gabinete está peor de todos GILBERTO ESPINOZA ex director jurídico en la administración de FERCACA, Negro personaje que a perdido cantidad de Laudos MILLONES DE PESOS CASO PROACTIVA Y QUE FUE CORRIDO POR 12 REGIDORES POR INEFICIENTE.

Porque Sr. Morrales despedir a la gente de contrato y no a los Aviadores que ahora se ven cientos de ellos recorrer los pasillos del Ayuntamiento, Edificio Valanci, Edificio Solorzano, recorriendo las diferentes áreas operativas..

Tal es el Caso de JHOVANI SALAZAR ESTE PARÁSITO VIVIDOR.

Fue Secretario del Ayuntamiento, Director de Smapa, Secretario zona norte en gobierno del Estado y últimamente jugó para Diputado federal.

Y todavía tiene el Descaro de ir a pasearse a Valanci reclamando un espacio en el Ayuntamiento El y toda su parentela, Esposa, Madre, Suegra, y cuanto recomendado dejó basificados.

Esto es no tener ni tantita madre basificado en el Ayuntamiento, en el smapa y sabrá donde mas.

SEÑOR MORRALES A ESTE TIPO DE LACRAS VIVIDORES DEBERIAN HACER QUE DEVUELVAN TODO LO COBRADO COMO AVIADOR Y DARLES CÁRCEL, Porque como èste hay CIENTOS CON DOS O HASTA TRES PLAZAS.

Debe de terminar con esta carga de parásitos FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL

BASIFICADOS CON YASSIR, TOLEDO, CASTELLANOS CON EXORBITANTES SALARIOS EL CASO MÁS SONADO EL MATASANOS RODOLFO YAMIL BASIFICADO.

Y TODO ESTO QUIENES SON LOS COMPLICES LAS RATAS DE LOS LÍDERES SINDICALES.

Estos también deben ser llamados a rendir cuentas por los Abusivos salarios de 68 mil pesos, es una burla para los verdaderos trabajadores de campo que día a día se rompen la madre con un salario de mierda de 800 pesos.

Ellos son los que verdaderamente sacan el trabajo y dan la cara por usted SR MORRALES.

Trabajadores en pésimas condiciones sin zapatos, ropa de trabajo y la mayoría tiene que caminar porque ya no les alcanza ni para el pasaje.

Trabajadores que por no tener 80 mil pesos que es la cuota que pide el Sindicato no pueden ser BASIFICADOS. Y cuentan hasta con 20 años de Antigüedad.

Estos lidersillos que se han enriquecido deben mandarlos al Amate.

SR MORRALES NO SEA ALCAHUETE .

YA CORTE CON ESTA APESTOSA CORRUPCIÓN.

Mande a llamar a todos de base comisionados que están en los Sindicatos con salarios de 20, 30 y hasta con 40 mil pesos de sueldo La valdiviesa tiene como 30 muchachitos en su casa para su uso personal con un año de servicio y exorbitantes salarios basificados

Su gente cercana Narcedalia Gordillo aviadora recoge chuchos tiene como 5 comisionados

para darles de comer a sus perros.

Manuel Ramirez tienen nóminas confidenciales más de 200 personas, que trabajan hasta

fuera de la ciudad pero no pasa nada porque pasan a dejar el 50% de su salario al otro rata Raúl Marcelino Ramirez estos se adjudicaron terrenos en copoya para venderselos a los trabajadores estos tienen maquinaria del Ayuntamiento y personal trabajando más de un año en estos terrenos.

Y no hay maquinaria para la ciudadanía pero para ellos si.

YA BASTA SEÑOR MORRALES DE TANTA COMPLICIDAD DE TANTO ROBO YA BASTA DE SER CÓMPLICE DE ESTOS CACIQUES QUE SE HAN QUEDADO MUDOS.

PORQUE SE RUMORA QUE YA HAN SIDO LLAMADOS POR USTED Y COMO DICEN ELLOS HACER NEGOCIOS EN LO OBSCURITO.

QUEDARSE CON LAS PLAZAS BASES DE FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL.

COMPROMISOS QUE USTED TIENE CON LA CHACHA PARIENTE, TOLEDO, CASTELLANOS.

Si en verdad hay credibilidad en usted SR MORRALES revise las bases de los trabajadores

que por antigüedad se la merecen y con salarios bajos.

Haga justicia a los trabajadores de contrato que cuentan hasta con 15 años de servicio .

Despida a todos los aviadores y que regresen el dinero, despida a estos que fueron beneficiados con la plaza base funcionarios de primer nivel con salarios hasta de 45 mil pesos.

Estos parásitos debieron irse con la basura de los presidentes municipales.

ASI QUE SR. MORRALES, ESPEREMOS VER LO QUE DECIAN CERO CORRUPCION Y PONERLA EN PRACTICA.