Quién es Quién/Chacón Rojas y el IEPC, corrupción a modo/Noé Farrera Morales

Tras la extraordinaria a la que convocó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el día viernes a las 23:00 horas, una cosa queda sumamente clara: no hay piso parejo y sí hay favoritismo para los más gandayas, los que siempre se han servido con la cuchara más grande, los partidos que a Chiapas le han hecho mucho daño. Ahora resulta que la coalición #TodosPorChiapas tiene sus consortes en el instituto que ayudó al Partido verde Ecologista de México (PVEM) en el 2015. Y digo que es así porque los han favorecido con 5 días más para que pulan algunos detalles.

Siendo honestos, si se tratara de otro tipo de partidos, si los intereses políticos y mezquinos no estuvieran metidos en esa mano que mece todas las cunas, difícilmente la prórroga se hubiese dado. ¿Qué pretende Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC con ser aval de estos movimientos que siembran la suspicacia en la antesala electoral? ¿Del mismo modo que le dio prórroga a los partidos más abusivos de Chiapas y México le piensa dar prórroga a los candidatos independientes? Sí, sí, ya sé. Dirá el doctor Chacón que la coalición fue aprobada en tiempo y forma, que sólo se ampliaron los plazos para que los partidos precisen el método por el cual van a elegir a su candidato, sin embargo todo apesta, literalmente, a azufre.

Todos quienes hemos visto la trayectoria de Oswaldo Chacón sabemos cómo se las gasta. Heredero finito del pabliato, de donde obtuvo los beneficios económicos para viajar a España donde estudió su doctorado, llegó al IEPC tras su desastroso paso por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y ahora ha mostrado que fue impuesto en ese espacio para torcer el rabo hacia donde le indiquen. Muchos vinculan directamente al doctor como gente de Eduardo Ramírez Aguilar, al político que de la noche a la mañana le brotó lo digno y que ahora anda despilfarrando un dineral en la movilización de personas en cada uno de los municipios, bajo una lucha burda en la que está mostrando del nivel de ridiculeces que son capaces de hacer los políticos con tal de seguir mamando del erario. Otros, que simplemente sirve al mejor postor, acorde a los intereses personales y de sus patrones.

Lo cierto es que en esa alianza beneficiada se encuentran los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista, uno de ellos que vincula al propio Juagar Negro y el otro al Diablito, ambos con cercanía a Chacón que está usando al IEPC como un organismo a modo. No se necesita saber de ciencias ocultas. Alguien dijo que al árbitro electoral hay que cuidarlo, pero a este hay que mantenerlo más que cuidado porque sabe perfectamente la forma en cómo operar. Detrás de esos lentes y esa cara de hámster, hay un personaje maquiavélico que ha aprendido a no engancharse en reclamos y acusaciones, que ha aprendido a navegar con bandera cuando no lo es.

El favoritismo a la coalición Todos por Chiapas, seguro estoy, no es gratuita. Oswaldo Chacón no se manda solo y su actuar obedece a que está operando un favoritismo hacia alguien más. Está obligado a hacerlo y son las facturas que le tocan pagar por ocupar ese espacio que se han peleado muchos. Y si en los medios de comunicación no ve que se lo surtan es porque les regala diplomados y maestrías a varios de los periodistas que se dedican a cubrir la fuente. Encontró una beta pequeña que explota a lo máximo: la preparación. Y ojo, que no digo que esté mal, pero que se debe remarcar de que es un método para poder tener controlado el panorama.

Por eso a mí sí me causa escozor la forma es que está operando el IEPC a través de su consejero presidente. Ojalá y no vayan a salir con una soberana jalada y estos cinco días le sirvan al Diablito o Zanja Negra para seguir estirando la liga hasta reventarla, y que al final salgan con su peyorativo discurso del lástima Margarito no se pudo y que siempre no vamos juntos, porque eso dejaría al desnudo la participación de Chacón y su entreguismo a ciertas causas. Ya de por sí el IEPC carece de credibilidad tras el negro historial que lo persigue de las elecciones intermedias pasadas, como para sumarle una raya más al tigre.

¡Hasta mañana!