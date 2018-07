Quién es Quién/¿COMBATIRÁ LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EL GOBERNADOR ELECTO?/Noé Farrera morales

Ahora que es inminente el cambio de gobernador de Chiapas y tomando en cuenta los postulados del candidato a presidente de la República ganador en los comicios del primero de julio de este año 2018, Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y la impunidad como una de las maneras de comenzar la verdadera Regeneración de nuestro país; es oportuno comenzar a cuestionar al próximo gobernador de Chiapas, el doctor Rutilio Cruz Escandón Cadenas, cómo investigará y en su caso, castigará a quien haya atentado contra el erario de Chiapas.

Porque si va de a serio esa actividad de combatir la corrupción y la impunidad, debe el gobernador impulsar a sus órganos de investigación, llámense auditorías o estudios forenses del ejercicio del presupuesto del estado de Chiapas.

Pero no deben ser investigaciones ligth que solo son justificantes y que apestan a complicidad, sino investigaciones serias que abarquen por lo menos desde el sexenio anterior en el que malamente ejerció el poder el presunto hijo de don Juan Sabines, el bastardo Juan José Sabines Guerrero, que dejó una deuda de cuarenta mil millones de pesos que el pueblo chiapaneco pagará en treinta años, en los habrá escasez de fondos para su propio sostenimiento y que ha sido protegido a capa y espada por el gobernador Manuel Velasco Coello en una complicidad crudelísima para el pueblo chiapaneco.

Pero no solo investigar a Juan José Sabines, sino a las personas de baja ralea que lo acompañaron en el robo alevoso a los bienes del estado y con ello perjudicó a miles de chiapanecos, que solo les queda aguantar la chinga y pagar el pato que nunca se comieron. Entre estos están el médico Nemesio Ponce, el poder tras el trono; Yashir Vásquez Hernández que dejó hecho una desgracia el centro de esta capital, al que dejó convertido en una ratonera.

Es digno de mencionar también al ingeniero Ricardo Alberto Serrano Pino, que entre sus gracias y sus desgracias “construyó” el dren pluvial sur oriente de Tuxtla que resultó una cochinada. Pero que se podía esperar, si el primer tramo el encargado de la construcción fue el médico Veterinario Rafael Cancino Serrano, primo de Ricardo Serrano Pino y que perjudicaron seriamente a muchas casas de la colonia Santa Ana, El Roble y la Bienestar Social, entre otras. Pobre de aquel afectado que pretendía quejarse; porque recibía la visita de enviados de Sabines con la oferta de un proceso penal si no se callaba. Los otros constructores que medraron con el mencionado dren pluvial fueron el ingeniero Oscar Octavio Marina Alegría y Kristian Servando Morales Constantino.

Cuando los afectados por el tantas veces mencionado dren, presentaron su queja con el presidente municipal de Tuxtla Samuel Toledo Córdova no les hizo el menor caso, pues era lobo de la misma loma.

Bueno, eso como ejemplos de los desmanes del régimen de Juan Sabines en el papel de Alí Babá y sus cuarenta ladrones.

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez sufrió bloqueos, cierre de calles, toma de edificios de la Secretaría de Educación Pública, tanto de la Unidad Administrativa como las de la colonia 24 de Junio y lanzamiento de gases lacrimógenos. Una de las taxativas que pone la Secretaría de Educación Pública, es que no extiende un nombramiento si no existe la clave presupuestaria y que la clave esté respaldada con el dinero correspondiente al pago del trabajador.

Sin embargo, hay profesores a los que se les adeudaban sueldos desde el año 2015. Esto quiere decir que no hubo dinero para pagar al trabajador durante tres años y cuando se presentaban a cobrar solo le daban largas al asunto. Esto puede explicarse porque de seguro el dinero fue destinado a otros fines diferentes al pago de salarios docentes. Una sencilla operación de peculado. Por esas razones es muy sospechoso el incendio de las oficinas administrativas de la Colonia 24 de Junio, porque así desaparecen las pruebas.

Esa tónica estuvo durante los ejercicios de secretario de educación del profr. Ricardo Aguilar Gordillo, el agrónomo Roberto Domínguez Castellanos y el presente secretario Eduardo Campos. Como coincidencia el profesor Aguilar Gordillo y el agrónomo Domínguez Castellanos son coterráneos carrancistas y contemporáneos de Rutilio Cruz Escandón Cadenas, virtual gobernador de Chiapas.

Aparte hay otros sospechosos manejos del dinero del erario en el caso de las inexistentes medicinas en los nosocomios de Chiapas, la persecución de las enfermeras que protestaron y otras lindezas realizadas por el aparentemente inofensivo y cara de buena gente de Manuel Velasco Coello.

En próximas entregas ampliaremos sobre esos asuntos, porque tiene razón el PEJE; hay que combatir la corrupción y la impunidad. Es asunto de sobrevivencia.