Quién es Quién/El acto contra los judíos de la sinagoga es de odio/Noé Farrera Morales

Amable lector en lo que interpreto lo que sucedió en el estado de Pitsburg, en contra de un núcleo de judíos que rezaban en la sinagoga es un acto d odio de esta nueva generación en la cual, se han perdido los valores.

Yo me pregunto el motivo por el cual, en la educación en el mundo quitaron la materia de civismo o de principios morales, aunque estoy seguro que la educación debe ser laica.

Esto me hace recordar el miércoles 28 de junio de 1995, en el atentado e impunidad en aguas blancas de Acteal, ya que decenas de campesinos inconformes con el acoso y la represión del gobierno de guerrero, se trasladaron a Atoyac de Álvarez para manifestarse en contra del gobernador y cacique, Rubén Figueroa Alcocer. En aguas blancas, un numeroso número de policías detuvo la caravana, les ordenó descender de los camiones y sin mediar palabra dispararon contra ellos. Como era de esperarse, el gobernador Figueroa salió a los medios a decir que los campesinos habían atacado a los policías, pero la sociedad mexicana no creyó su versión y diversas organizaciones exigieron una investigación a fondo. El gobierno de Zedillo declaró que el asunto era local y competía a sus autoridades resolverlo. Ocho meses después apareció un video inédito que mostraba claramente que la policía de Guerrero había masacrado a los campesinos. El gobernador Figueroa tuvo que dejar el cargo, pero no recibió castigo alguno.

Otro hecho sangriento que marcó al sexenio fue la matanza de acetal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la que un grupo paramilitar ingresó a una iglesia donde se encontraban orando indígenas Tzotziles y dispararon contra ellos. 45 personas fueron asesinadas, incluyendo mujeres y niños, el gobierno declaró que la masacre fue resultado de un conflicto entre comunidades, y varios presuntos responsables fueron encarcelados. Sin embargo, hubo indicios de la participación del ejército, al parecer, la intención era diezmar a grupos indígenas que apoyaban al EZLN.

Desde 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ordenado la liberación e los indígenas que fueron acusados de ser responsables de la matanza, con el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó evidencias para inculparlos.

Por hoy es todo amable lector, esperando que el creador de las alturas nos permita vivir otras 24 horas.