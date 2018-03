Quién es Quién/El PRD y sus pactos oscuros/Noé Farrera Morales

En sesión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel nacional me cuentan que a la Cesarona Espinosa Morales, el tapete del Jaguar Negro, el cuñis incómodo o el cargamaletas de la nueva era, le tumbaron sus sueños de ser diputado plurinominal. Cuentan que se tragó su coraje, que el estómago se le hizo nudos y que hasta chorrillo le dio porque le dijeron que ese movimiento tenía que ser así o simplemente, de plano, ya no le daban cabida a su cuñis Lalo Zanja Negra. Es decir, se bajaba o se bajaba y no había marcha atrás. Me explican que la Cesarona sonrió de dientes para adentro, clásica hipocresía en él, porque si bien ama a su ERA, a quien ve como su mero padre, también tiene él sus propias aspiraciones y ya hasta había tenido sus pláticas con sus amantes, esas a las que las puso en la lista de aspirantes tan sólo por los buenos favores que le hacen, y con su equipo de perdedores y arrastrados que lo palmotean, que le dicen que es el mejor pese a que sabemos, todos los que lo conocemos, que tiene de asesor a su chofer.

Así, el pacto del dizque líder del sol azteca en Chiapas ya está –al menos eso dice él- y por eso subió un post donde cantaba ya la victoria y aseguraba, según su torpe cabecita, que será el día domingo en el encuentro que tendrán los perredistas, luego del receso que pactaron el sábado pasado, donde anuncien que quien será el alfil de los amarillos será Zanja Negra. Lo que no dice la Cesarona es que el sábado en el evento celebrado en las oficinas de su partido, allá en Terán, fue el buen Caleb quien se dio cuenta que los que llegaron, según allegados a Espinosa, les estaban dando la espalda y que entonces si votaban sin problema alguno José Antonio Aguilar Bodegas iba a pasar. Que lo desmienta si es que se atreve. Que diga que estoy equivocado. Que se atreva a contradecir lo que todos sabemos: que es un personaje ruin y espurio, un vendido que ha denigrado, como nadie, la ideología del partido amarrillo.

Por eso el domingo que es la fecha última que tienen para definir todo, las cosas se les pueden ir de las manos y podría terminar todo en un enfrentamiento en donde muestre el descontento de muchas de las partes. Las tribus se han estado jalonenando y no se ve la unidad por ningún lado. Eso es muy cierto. Y por eso hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir, porque ya se rumora que gente de la Cioac se alista para hacer frente a la intentona de la Cesarona de imponer, a la de a chaleco, a Lalo Ramírez. Y si es así podría derivar esa necedad del chamaco pelos parados del PRD en un enfrentamiento porque seguro estoy que el mismo Picudo no se va a quedar de brazos cruzados y va aventar sus porros. Porque eso sí, los perredistas son muy malos para dirimir sus diferencias y evocar al diálogo. Ellos sólo saben que si al final de todo no ha solución, no existe nada que unos guajolotazos no arreglen. Y en eso, debo reconocer, que la Cesarona es efectivo porque trae a un grupo de porros y garroteros muy cerquita de él, esos que son capaces de todo con tal de salirse con la suya.

Así, el PRD Chiapas entregará todo lo que se pueda para pactar que sea Zanja Negra su candidato y así lo acuerpe también Movimiento Ciudadano, porque así lo tienen planeado. Y les saldrá el tiro por la culata porque Anaya ya dijo que si no va Josean el PAN se sale de la Candidatura y, lea bien, seguro estoy que también se sale Enoc Hernández y que, también, irá solo por Podemos Mover a Chiapas. Hasta donde llega la estupidez humana de los perredistas que por empecinarse están quedando solos. ¡Hasta mañana!