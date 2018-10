Quién es Quién/“EL RETO RECOBRAR LA CONFIANZA”/Noé Farrera Morales

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirman que el próximo presidente debe recobrar la confianza en las instituciones, perdida en los últimos 4 años.

Uno de los principales retos que tendrá la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador será restablecer la confianza en la actual Procuraduría General de la República (PGR), pues sin ella será difícil que cualquier nueva teoría en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sea considerada seriamente, advirtieron integrantes del que fuera el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI).

Entrevistado en la ciudad de México, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago advirtió que el simple cambio de nombre a fiscalía general de la república no será suficiente y enlisto algunas medidas que deberían tomarse, como abolir las “practicar recurrentes” de violaciones a derechos humanos de los presuntos responsables.

“porque no solamente pierdes la investigación, sino lo más importantes es que estás violando derechos humanos de personas que presuntamente se creen responsables de un hecho, y que a la larga van a viciar el procedimiento”, explico.

“se debería dar una expulsión de las personas que han generado estás prácticas, que además se sabe quiénes son, eso no está oculto, y de las unidades que acuden a esta forma de presión para generar una confesión”.

Buitrago destacó la urgencia de capacitar a los funcionarios, pues dijo que en las indagatorias no nota que los investigadores, conozcan la naturaleza del delito de desaparición.

Por vía telefónica, Carlos Beristaín, también integrante del (GIEI), consideró que serían necesarias reformas constitucionales que logren concretar una Fiscalía General profesional.

¿QUÉ ES EL GIEI?

El grupo interdisciplinario de expertos independientes surge del acuerdo formalizado entre la comisión interamericana de derechos humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado Mexicano, el 18 de noviembre del 2014. El primero de marzo de 2015 llegaron los cinco expertos: Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristaín (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz (Guatemala), Alejandro Valencia (Colombia).

OBJETIVOS:

Proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Guerrero.

Apoyar las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables.

Otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.

PRIMER INFORME:

El primer informe se presentó el 6 de Septiembre del 2015 en este los expertos cuestionaron la versión oficial (“verdad histórica” le llamo el procurador Jesús Murillo Karam) del incendio de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula.

Tras los resultados, y a petición de los familiares, se extendió el mandato hasta abril del 2016.

SEGUNDO INFORME:

El 15 de abril del 2016, se presentó el informe Ayotzinapa 2, en el que los expertos internacionales concluyeron que el campo de acción del operativo en contra de los estudiantes era más amplio de lo originalmente estimado, y que este duro más tiempo. También, se pidió al gobierno mexicano investigar el traslado de drogas en uno de los autobuses en el que viajaban los estudiantes como un posible móvil del ataque en su contra. Nuevamente, este informe cuestionaba la versión oficial de la PGR, al investigar denuncias de tortura a la que habrían sido sometidos 17 de los detenidos cuyo testimonio sirvió para apuntalar la “verdad histórica”.

El gobierno federal se negó que nuevamente se extendiera el mandato del GIEI, y el primero de mayo del 2016 los expertos abandonaron el país.