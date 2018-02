Quién es Quién/ERA y su desesperación coquetean a Morena/Noé Farrera Morales

Las repentinas apariciones de Eduardo “Zanja Negra” Ramírez con gente de Morena, sus reuniones con líderes del partido de Andrés Manuel López Obrador no son gratuitas ni deben ser motivo de desconcierto. Como tampoco lo fue que la Ricardona Gordillo se armara de las famosas RPS en apoyo desbordado al Peje. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, Aguilar Gordillo se ha vuelto operador de algunas cosas de ERA. Lo hacía desde ese búnker que tenían en la 3ª norte entre 10 y 11 poniente, desde donde reunía a artistas, promotores culturales y a sus niños que tiene trabajando en la Secretaría de Educación y a los que mantiene vigentes con trabajo. El mismísimo y ahora secretario de Educación, Eduardo Campos, es de esa camada de los ungidos por la mano de Ricardo.

Repito: no es fortuito ni gratis ni nada que se le parezca el verlos moviendo las manitas desde el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Lalo anda como perro sin dueño y por eso su insistencia de mostrarse como carta de todos colores. Desde hace más de un año yo dije que se iría a Morena y que estaba ofertando lo que él considera su estructura. Y digo que “él considera” porque no es cierto. Lalito sabe perfectamente que no es así, que no tiene estructura, que eso es puro cuento y que quien la tiene y la toma a disposición ese es el gobernador Manuel Velasco. Les guste o no les guste. Lo que hace Lalo es venderse, pero parece que ya parece fruta manoseada del mercado, de esas que ya ni quieren comprar porque se le nota los magullones.

Y pues bueno, a idea de Lalo es mostrarse como una carta que todos se disputan, que todos quieren tener, que todos quieren pelearse, pero en el fondo la realidad es otra. La realidad nos dice que no, que nadie quiere a Lalito, que es como un frijolito en el arroz (no es discriminación, es simple alusión al desprecio que le han manifestado las cúpulas en el país). Y ahora todo parece que su único chance es que la coalición “Todos por Chiapas” se caiga a pedazos y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le diga: sí, ZanJaguar, vamos contigo. Pero… eso tampoco va a pasar, y creo que él lo sabe.

Por eso es que ha sembrado el rumor de que va a desbancar a Rutilio Escandón Cadenas y será él quien suba al poder, quien se erija como el candidato de la alianza electoral “Juntos Haremos Historia”. Y digo que él ha sembrado eso porque son sus perros, sus aplaudidores, sus lambiscones, sus lacayos y toda esa fauna que le cree sus mentiras quienes lo siguen. Se les olvida que Lalo es el principal promotor de que la paz social en la entidad se fuera al caño. Se les olvida que a Lalo se le debe todo el desastre que son ahora los usos y costumbres en los pueblos indígenas a los que obligó, con base en mentiras, a cambiar su hegemonía, a vestirse de otro color y que los resultados sean estos que hoy vemos:

Un alcalde de San Juan Chamula, junto a varias personas, muertos, asesinados un 23 de julio; la violencia ilimitada que tienen vigente los municipios de San Pedro Chenalhó y de Oxchuc, donde acaban de quitarle el fuero a María Gloria sin importar que el mismo Tribunal Federal Electoral dictara su restitución. A esto súmele toda la ingobernabilidad y, lo peor de todo, tener un Congreso del estado con pocos políticos serios. Quitando a tres o cuatro de ahí, nos topamos con una fauna nociva sacada de no sé qué circo. No saben ni articular palabra alguna, pero entendemos que ERA los puso ahí porque así convenía a sus intereses. ¿Lo duda? Recuerde nomás el día que hizo su berrinchito de que “nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”… y broooom, la dignidad se volvió una palabra mancillada por un político mediocre e indigno.

Hoy, la rumorología coloca al ZanJaguar como un político favorito para suceder a Rutilio. Si eso es cierto, si en realidad le dan jugada en Morena, AMLO está firmando su sentencia en Chiapas. Bien puede ganar muchos votos y poner a Chiapas en otro nivel de competencia pero creo que no le interesa ganar. Al menos esa es la lectura que tenemos, eso es lo que nos queda con lo que muestran. Ya veremos el rumbo del Zanja y su ambición desmedida. Ya veremos a dónde lo arrastra esta hecatombe que él mismo creó. ¡Hasta mañana!