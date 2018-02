Quién es Quién/ÉRAse una vez, el señor de los cielos/Noé Farrera Morales

Excélsior sorprendió con su nota el día de ayer. Sacar a Eduardo Ramírez Aguilar, el chamaco digno, y mostrar que se la pasa pagando un jet particular que le cuesta en renta 250 mil pesos por tiro mensual cuando su sueldo es de 60 mil pesos, fue un golpe seco al movimiento de la dignidad y a las sindicaciones que ha sufrido Lalito desde siempre sobre la interrogante de dónde saca tanta lana para derrochar. La nota fue un elotazo en la mera trompa del cochi, diría una mi compadre que gusta mucho del lenguaje del campo que usamos en el rancho desde muchachos. Lo curioso acá no es sólo la exhibida que le mete un diario de circulación nacional al negrito despreciado, al indigno, al que quería ser el chile de todos los moles, al que ya se sabía cómo el mero ganón y se andaba relamiendo la trompeta, sino quién o quiénes fueron los intermediarios, en primera, y los interesados, en segunda, de que esas fotografías llegaran a las manos correctas y pusieran el dedo en la llaga.

Lo que menos esperaba Lalo era eso. Su sorpresa fue tal que alguien le llamó para pararlo en plena carretera y obligarlo, ensartado en su playerita color fucsia, a grabar un video en el que lanza un mensaje y un reto. Que le rasquen, les pide a sus contrincantes. ¿A quiénes o a quién se refiere? Que le metan más seso, les pide a los colaboradores. ¿A quiénes o a quién se refiere? Que él no es culpable de que “su candidato” no levante, ¿a quiénes o a quién se refiere? Digo, nosotros tenemos nuestras sospechas pero eso de andar jugándole al rumorólogo no es lo mío y si soy honesto a mí sólo, como dijeran en la película del Club de la Pelea, a mí sólo me gusta ver el mundo arder. Y vaya que anda prendido el ambiente electoral cuando aún ni los vientos fuertes de marzo han llegado.

Lo cierto es que la guerra sucia está a todo lo que da. Parece que no se calmarán las cosas ni con esa reunión en la que sentaron a Lalo Ramírez y al Diablito y que el fin de semana los terminó mandándose besos, cartas de amor, flores y hasta unos que otros chocolates para limar asperezas y, de paso, mostrar que pueden ser unos cínicos desvergonzados que como dicen una cosa dicen otra. Aunque lo que Lalito debe explicar que hace viajando en el jet privado y cargando como achichincle, si es que ya no quiere ser diputado, a Francisco Chacón Sánchez, el de Servicios Administrativos del Congreso de Chiapas. Porque una cosa es que viaje solo, que ande en su guerra de paz, pero otra muy diferente que camine acuerpado por aquello que supuestamente renunció, ¿o estaré muy equivocado?

En fin, lo que resta ahora es que Lalo explique bien eso del jet porque no ha quedado nada claro. Porque seamos sinceros. Su video está al vapor y no desmiente el hecho de que pudo contratarlo. No dice nunca no utilizo un jet. No dice nunca yo viajo en autobús aquí están mis boletos. No dice nunca nada más que acusar de inverosímil lo del número de vuelos. Todos sabemos que Eduardo Ramírez, el del producto de la lucha del esfuerzo, el que dice que viene de abajo, el que se gastó más de un millón de pesos en la remodelación de su oficina en el Congreso del estado porque no le gustaban las decoraciones, el que tiene un hotel de mega lujo en Comitán, el que dice que sabe a qué sabe la pobreza, el que grita que es chiapaneco y que entiende perfectamente a los que menos tienen, ese mismo que de Zanja Negra se autoimpuso un apodo que no sólo le queda grande sino que no va con su mediocridad, pues él, el mismo que viste y calza, es en últimas fechas un neorico que con el esfuerzo de sus uñas se ha vuelto multimillonario. Si viajó tres meses ha erogado 750 mil pesos sólo en la renta del avión, más los gastos de él y su séquito de lamebotas con los que anda. No. A otro perro con las explicaciones del origen del hueso. Yo sí quiero escuchar de dónde saca tanta lana si supuestamente vive de su sueldo que no se equipara para todo el derroche que anda haciendo desde su movimiento y sus viajes y todo lo que paga Liliana Figueroa a sus esbirros de la pluma para que no le peguen a su jefecito. En fin. Así las cosas en esta aldea que es la capital de Chiapas. Ya veremos qué sigue con el señor de los vuelos. ¡Hasta mañana!