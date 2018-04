Quién es Quién/Estimado y admirado Peje: Presente/Noé Farrera Morales

Hace tiempo que he visto el devenir de esta nación. Las lecturas me transportaron a la época dorada cuando el petróleo valía oro y cuando las clases sociales estaban bien marcada. Sí, la pobreza siempre ha sido factor preponderante en esta enorme selva de asfalto que son las ciudades principales del país y en cada uno de los rincones rurales que nos ven de soslayo. Digo, pues, que creía en meses anteriores que usted iba a ser la esperanza de México, que su proyecto de nación era lo que todos los mexicanos podríamos aspirar y que su mensaje de querer terminar con la corrupción era honesto y sincero, que le había salido del corazón. Gran error el mío y de muchos ilusos como yo.

Hoy me queda claro que no es así. Que usted no es la esperanza de México y que nunca va a combatir la corrupción cuando usted y su partido Morena están dando cobijo a lo más pútrido de la política en el país. Chiapas mismo es ejemplo claro y tajante de esto que le digo cuando vemos en sus filas, y a usted levantándole la mano, al mismísino jaguar Negro. Sí. El expresidente del Partido Verde Ecologista de México que en su arenga dijo, hace pocos meses, que usted era un mentiroso. El mismo que se burló de los chiapanecos, el que se inventó un movimiento al que bautizó que era por la dignidad y que despilfarró miles de millones de pesos en acarreo de personas, en movilizar a su equipo y que sigue gastando un dineral a esos troles que saltan como perros hambrientos en cuanto alguien le critica algo al Eduardo Ramírez.

Entiendo que usted le interesen los votos y que por eso lo haga, pero entonces su discurso de acabar con a corrupción, de mantener a raya la impunidad, de cambiar la política en México, señor Obrador, es un simple absurdo. Nadie cree que Eduardo Ramírez Aguilar, el principal culpable de la ingobernabilidad en nuestro estado vaya a cambiar de la noche a la mañana. Sabemos que sus relaciones con el gobernador Manuel Velasco Coello han influido en todo. Digo. Miremos nada más a quienes usted respalda. Trae usted como candidato al gobierno de la entidad a un hombre que era leal al mandatario desde el Poder Judicial del estado y que usted abraza y apapacha porque es su cuñado. Otra gran incongruencia de su parte, ¿no cree?

Pero creo que la cereza del pastel es ver también ahí a Sasil De León. Hablamos de la hija de Óscar De León, el líder de la UNAL, un bandido. Hablamos de la niña que es acomodada en puestos estratégicos por los hermanos Maya De León y los otros. Es la misma que se encargó de tener secuestrada la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (Sedem) desde donde vejó los derechos de las trabajadoras. Luego se sirvió con el programa Prospera que es la mafia que usted sindica y acusa, que son los programas que usted ha dicho que se deben redireccionar porque se han usado de mala manera, porque se han empleado para beneficio de las cúpulas y ahora usted, el hombre que creímos nos daría esa panacea que requiere de forma urgente nuestro país, el hombre que hemos defendido y quien vimos con buenos ojos porque nos mostró un camino diferente, un proyecto inclusivo, ahora usted se vuelve parte de lo mismo.

Confieso bien aplica acá, luego verlo levantándole la mano a Eduardo Ramírez Aguilar, ese aforismo del filósofo Federico Nietzsche que dice que quien combate a los monstruos termina también convirtiéndose en uno de ellos. Y eso veo en usted, tristemente se lo digo señor López Obrador. Usted parece estarse convirtiendo en ese cáncer y parece estar supeditado a acuerdos. Yo lo entiendo. Para poder entrar al sistema se tiene que tener herramientas que pertenezcan a él y estos vivales que le mencioné claro que lo son, claro que le significan votos, claro que le ayudarán a que sus prerrogativas incremente y que usted, como muchos más, puedan seguir viviendo de eso. Al fin de cuentas quien no entienda que la política es un negocio, está jodido.

Me despido mostrándole que no puede seguir con el mismo discurso. La mafia entonces somos todos. Nosotros los ciudadanos colaborando con la apatía y dejando que ustedes hagan lo que quieren. Ustedes manipulando todo e implementando dobles discursos que simplemente vemos que no son ni serán. ¡Hasta mañana!