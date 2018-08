Quién es Quién/¿GOBIERNO DEL CAMBIO?/Noé Farrera Morales

¿Hasta dónde puede ser creíble el tan prometido cambio ofrecido por el presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, durante su larga campaña de doce años y que, a escasos días antes de ser ungido presidente de los mexicanos, continúa debatiéndose entre sus “buenos propósitos” y contradicciones que ofrecen más dudas que certezas entre los analistas, que no propiamente detractores?

Si bien es cierto que quien esto escribe, basado en su intromisión constante en la vida política del estado, nunca ha manifestado simpatía por el político tabasqueño, también lo es que, como todos los mexicanos abrigue yo deseos porque mejoren las condiciones de bienestar social y moralidad en la vida nacional, especialmente en el gobierno marcado por la corrupción, impunidad, injusticia y una larga fila de desastres heredados por los gobiernos priistas y panistas, que lograron que más de treinta millones de votantes optaran por el cambio prometido (En Chiapas hay que agregarle al partido Verde con sus defectos potenciados).

La pregunta ahora es si ese cambio es factible. ¿podemos pensar que un gobierno rodeado de personajes de reconocida MALA fama pública, podrán ser capaces de inspirar confianza en el quehacer diario del régimen morenista? ¿Podrán los absurdos como el que un pueblo fanatizado y con deficientes niveles de educación, tome en sus manos la decisión de la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad de México, sin contar con los mínimos conocimientos técnicos para ello? ¿Podrá alguien con tres dedos de frente, dudar de que la decisión ya ha sido tomada (en favor de Texcoco) y que solamente se trata de darle un barniz democrático (atole con el dedo) para que, si algo saliera mal, la culpa sea del ciudadano? Y ahora habría que agregar el anuncio de que la creación de una Guardia Nacional sólo fue producto de un sueño tropical. Promesas y Contradicciones se suman, día con día, en un gobierno que aún no comienza y ya nos mantiene con el Jesús en la boca.

En fin, que no queda de otra, más que esperar que “Alguien” de sus colaboradores sea capaz de elaborar un PROYECTO DE GOBIERNO que dé coherencia a las acciones y reformas que, sin duda, México necesita. Solamente así podré convencerme de que el pueblo no se equivocó con AMLO.