Quién es Quién/Golpe bajo al Sistema Chiapaneco/Noé Farrera Morales

Siempre he aplaudido los cambios en el gabinete cuando estos llevan una lógica y pintan ser para bien. Hay casos, incluso, donde he dado el beneficio de la duda porque desconozco su trayectoria. Pero cuando los cambios son arbitrarios y representan una mentada a nuestra inteligencia y una burla a todo lo que hemos visto, uno no puede quedarse callado. Ya suficiente tenía el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión con haber quitado arbitrariamente a la periodista Susana Solía como para ahora haber quitado a Silvia Hernández y dejar el puesto a una mujer improvisada y sin la capacidad que se requiere para ocupar ese cargo.

Porque esto debería ir más allá de los compadrazgos. Qué bien que se tome en cuenta a las mujeres, pero cuando su ascenso se da bajo el cobijo del arribismo, de la inoperancia y de la estulticia, algo simplemente que no cuadra. Porque el Sistema Chiapaneco está pasando por un trance de descomposición y pareciera que anda más en caída libre que otra cosa. Hasta cuándo les va a quedar claro al gobierno del estado, al propio Gómez Aranda y al payaso de José Luis Sánchez que la comunicación no es un asunto al vapor, que se trata de algo serio, que se trata de innovar, de rescatar al sistema que agoniza y que se ha vuelto cobijo de algunos.

No tengo nada en contra de la señora Dulce Mijangos. Pero, ¿cuál es su trayectoria en los medios de comunicación como para ocupar un puesto importante como este? ¿Se trata simplemente de rellenar espacios sin importar que no exista la capacidad para el encargo? Porque ostentar un título Patito o simplemente tener una sonrisa bonita no debe ser la bandera que nos sirva para poder conseguir aquello que anhelamos. A leguas se ve la mediocre preparación de la señora. Bastó escucharla leer y decir chapanecos, bastó verla tropezar con un discurso que seguramente alguien le escribió y que no tuvo ni la decencia de leer y repetir una y otra vez hasta familiarizarse con él. No. Leyó y metió las patas desde un inicio y nos ha dado la pauta para ver que ese nombramiento va a terminar siendo un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Chiapas.

No cabe duda que parece que las consignas son las de darle en la torre a todo el gobierno en vez de ayudarlo a que las instituciones se consoliden. De otro modo uno puede comprender de dónde sacan las barbaridades que hacen y que ponderan como los grandes logros.

Yo sólo digo que esto ya ha llegado a su límite. El nombramiento de la señora me recordó a esa desfachatez que existió en el pasado con Calígula cuando, burlándose de todos y de todo, decidió el emperador nombrar como ministro a su caballo. Hemos llegado a un nivel de descomposición en el que simplemente las cosas no cuadran y donde las decisiones son simplemente burdas y fuera de toda lógica.

Quizá, en el fondo, busquen simplemente desaparecer el Sistema y ahí sí lo entendería. Porque el refrán no falla cuando señala que zapatero a tus zapatos, y esta vez no ha sido así. Manejar medios de comunicación nunca ha sido tarea sencilla, menos aun cuando tienes de experiencia en ello lo que yo tengo colocándome grandes uñas de acrílico como las que gusta la señora de usar. Y aclaro que esto no tiene nada que ver con su rol de mujer ni es contra la equidad de género, pero las cosas por su nombre. Gran error es el que acaban de cometer al darle ese espacio a la señora Mijangos. Y, aunque no me sorprende nada por la forma en que se han estado dando las cosas, si me sigue llenando de coraje ver que pareciera que la consigna es que a nadie le importa la opinión pública y todo se dirija desde una burbuja.

Anclaje

Parece que el ejercicio periodístico sigue siendo un factor de incomodidad para aquellos que andan jugando a la política y que simplemente no pueden cubrir las expectativas. Ayer fue el Día Internacional del Periodista y no puedo dejar pasar por alto lo acontecido con algunos compañeros como Cheleazar, Kim Balam o Raúl Vera a los que les robaron equipo y, más aún, con lo que le sucedió a nuestro amigo Enrique Romero en Palenque a quien le quemaron la cabaña de su cocina y le poncharon, a modo de mensaje las llantas de su coche y las de su moto. Que lo entiendan bien y fuerte: #NoNosCallarán Ni un paso atrás. Si les duele lo que se comenta o critican, dejen de cometer estupideces.