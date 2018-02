Quién es Quién/IEPC, cómplice de todo/Noé Farrera Morales

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), es cómplice de todo este batidero y esa intentona arribista que quieren manejar disfrazada de candidatura común. Lo es porque sabemos sus orígenes. Lo es porque su mesura, su forma tan temeros de afrontar las cosas nos lo demuestran. Lo es porque sabemos que todo se lo debe a muchos que hoy está jugándose el todo por el todo. Un secreto a voces que tras al padrinazgo de Pablo Salazar Mendiguchía al doctor topo lo mandaron a una de las mejores instituciones educativas de España a estudiar un doctorado. Porque eso sí, hay que reconocerle que es un personaje muy inteligente, sagaz y bastante letrado. Sabe mucho en materia de derecho. Conoce de pe a pa las elecciones. Sabe de qué forma se tuerce, bajo argucias legaloides, la Constitución. Digo, no es un improvisado y por eso está ahí como imposición porque les va a servir a varios.

Por ejemplo, no olvidemos que al buen doctor Oswaldo lo revivió el Zanja Negra cuando éste era Secretario general de Gobierno. Es decir, no sólo fue el culpable de la ingobernabilidad, de sepultar la paz social y de todo el desmadrito que hay en Chiapas ahora, sino que fue quien le dio el toque de corriente eléctrica al Frankenstein que hoy dirige el IEPC. Porque quien crea que la llegada de Oswaldo al instituto es gratuita o por simple casualidad le hace falta, por mucho, entender la historia de Chiapas.

Porque vea usted, amable lector, si a Chacón lo revivieron cuando era un cadáver político no fue por su linda carita ni nada por el estilo. El mismo Eduardo Ramírez Aguilar sabe de esa llamada que recibió cuando estaba en sus oficinas en Palacio y le pidieron que reconsiderara a Oswaldo, que era buen muchacho, que era disciplinado y que le iba aportar mucho a su movimiento, que no lo descartara y que más adelante no se iba a arrepentir. Nadie, creo, ni el mismo ERA pensó que aquella llamada de su padrino político, que aquel mensaje entre líneas le estuviera hoy siendo el factor para mantenerse con un tanque de oxígeno al tener un gran aliado en el IEPC.

¿Por qué Oswaldo no sale a desmentir al Verde? Porque está de acuerdo. ¿Por qué al momento de que supo, porque seguro estaba conectado, que estaban mostrando dos documentos para la supuesta candidatura común no levantó la vos como la autoridad que es? Porque estaba de acuerdo. Oswaldo ha sido temeroso, como dije al inicio de esta columna. Siempre se ha comportado de ese modo. Su trabajo, su postura en el IEPC era la de imponer y facilitar el paso a Eduardo Ramírez Aguilar. Claro, no es su culpa el que las cosas estén tan empantanadas. Pero su responsabilidad es no presentarle trabas al buen Eduardo Ramírez. Eso lo sabemos todos. Lo sabe él que finge ser un hombre y un consejero imparcial, pero que en el fondo es mucho peor que esos que se prestaron para fraguar el fraude. Porque aquellos no buscaron más que dejar que el verde lograra su cometido, algo que venía ya planeado. Pero esto de ahora va por sobre la democracia, por sobre la vida política de nuestro estado, por sobre los intereses de nosotros los chiapanecos.

Me pregunto ¿hasta dónde será capaz de llegar Oswaldo Chacón Rojas? O mejor aún, ¿hasta dónde le dijeron que tenía que llegar? Lo digo porque nunca ha dado paso en falso. Porque toda su carrera política se la debe a alguien y ahora no pueden venir a vendernos peras, a mostrarnos rostros que no son y que realmente difieren de esos que les conocemos. Oswaldo es gente de ERA y éste ZanJaguar quiere encabezar la famosa candidatura común y esta se proclama como la gran ganadora pese a que fue formada fuera del marco de las leyes con un fe de erratas. Carajo, aquí no sólo no cuadran las cosas. Sino que todo está formado desde las propias cúpulas del poder para darle jugada a Zanja Negra, a ese que se siente gobernador, a ese que sin ser de izquierda y sin conocer la dignidad, se ha trepado a todo lo que puede para mantener viva su ambición.

Y sí, Oswaldo Chacón forma parte de esto. Un secreto a voces lo revela. Ojalá le ajuste el tiempo para pagar todo esto que hoy cobra. Las facturas, que recuerde, tare o temprano son muy caras. Si no lo sabe, es tiempo que alguien se lo enseñe. ¡Hasta mañana!