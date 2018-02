Quién es QUién/Josean, el Frente y el 2018/Noé Farrera Morales

La coalición “Todos por Chiapas” se cayó. Lo dijimos hace tiempo atrás cuando aún muchos creían que el amor por Albores Gleason mantenía unidos los colores. Pero no fue así. No fue así y ni lo será. Hoy se rumora que también la coalición “Por Chiapas al Frente” se tambalea. Quesque porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha insistido en que su carta más fuerte es el exsecretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas. Y entonces le pregunto a los panistas y los de Movimiento Ciudadano, si es que tiene algún militante vivo más allá de la soñadora y trepadora Nena Orantes, ¿no es cierto eso? ¿Qué carta fuerte tienen más allá de Josean? ¿Quién puede garantizarles el triunfo en estos comicios venideros? ¿Quién conoce mejor las elecciones que Aguilar Bodegas? Lo dije en una entrega anterior, parece que el PAN y MC quieren perder porque así les conviene, pues de otra forma uno no se explica cómo teniendo una propuesta firme, respaldada por la gente, quieren jugársela con perdedores.

Porque seamos honestos. Miremos el escenario fríamente. Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abanderarán a la imposición desde el nacional que es del Diablito Albores Gleason. Quizá al tricolor le brinde respaldo Nueva Alianza como puro cascarón porque una parte del magisterio está con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador y la otra se esparcirá entre los demás colores. Por su parte, en caso de que no logren las famosas candidaturas comunes Podemos Mover a Chiapas tiene su propio gallo y es Enoc Hernández que, quizá, camine junto a Chiapas Unido. Por su parte está el propio Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que podría dar respaldo al digno Zanja Ramírez Aguilar o, incluso, al mismísimo Luis Armando Melgar Bravo.

Y si MC se pone digno, aunque sepa que ni tiene nada qué ofertar, pues dará el respaldo a su Nena Orantes y apostará a aliarse con alguien, lo más seguro el PAN que tampoco tiene un gallo o gallina que cacaraquee fuerte.

Por el otro lado pues Rutilio Escandón avanza con paso firme y acuerpado por los tres partidos que son Morena, el PT y el PES que es un partido parásito que dirige el vival de Maya De León Villard. Y aquí Rutilio con todo este jaloneo se beneficia. ¿Qué busca entonces el Frente si se rompe? Pues quién sabe, pero parece que la consigna del PAN y la de MC es otra, es apoyar a otros, es darle respaldo a otros y no buscar ganar. Porque repito, y lo hago con conocimiento de causa, ¿por qué no darle el apoyo a José Antonio Aguilar Bodegas? ¿Por qué esa insistencia de ir solos, de ir en conveniencia de algunos? Porque si no es así que alguien nos explique qué es lo que buscan.

Una mente medio retorcida, no tanto como la mía pero sí lo suficiente como para poder hablar del panorama que impera y permea nuestro estado, me dijo que el PAN y MC querían irse en un equipazo a darle respaldo al partido del tucán. Que ese movimiento que no estaba pensado buscaba catapultar a los verdes que siguen creyendo que pueden obtener ese millón 200 mil de votos que se metió a la bolsa el gobernador Manuel Velasco Coello en los comicios del 2012. Pero se les olvida que eso ya fue que esos votos ahora están divididos, que ninguna elección es igual a otra y que no es lo mismo el 2012 al 2018. Hoy si el Frente quiere hacer historia, quiere sacar al PRI, quieren sacar al Verde, requiere forzosamente de caminar en equipo y acuerpar al único que puede hacer pinole en las urnas a Gleason, ERA, Melgar, Enoc y quien se sume y ese es José Antonio Aguilar Bodegas.

Pero bueno, mientras esto pasa el único partido que se ve quiere ponderar a un candidato ganador ese es el PRD y seguramente sacará buenos dividendos. Cuando Josean esté tomando protesta, cuando sea el que suceda en el poder, cuando eso pase veremos las caras de esos dirigentes que se negaron a apoyarlo, esos que traicionan todo y obedecen a intereses particulares. Hay me recuerdan en unos meses más adelante. Por lo pronto, los dejo pensando. ¡Hasta mañana!