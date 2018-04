Quién es Quién/Josean, firme y contra todo/Noé Farrera Morales

Ayer fue el inicio de campaña de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato del Por Chiapas al Frente que abanderan los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). La cita fue en su natal Tapachula, la famosa Perla del Soconusco, el municipio desde donde sus sueños de servir en la administración pública comenzaron y desde donde hasta hoy ha logrado servir a Chiapas con convicción y con entereza. Ante cientos de chiapanecos que se dieron cita para acuerpar su proyecto, Josean dejó en claro que es indispensable frenar la crisis en la que nos mantienen inmersos, derivado, cabe señalar, de las malas administraciones que han generado un ambiente de desigualdad y pobreza y en las que encaja, me atrevo a señalar, la misma del actual gobierno de Manuel Velasco Coello.

Aguilar Bodegas supo surfear los ataques que emanaron de sus oponentes. Porque hay que señalar que un equipo que estuvo auspiciado por el tricolor andaba desviando a quienes iban al evento de Josean al evento del otro candidato, el de Roberto Albores Gleason. Hizo bien en no engancharse en este tipo de provocaciones que en nada abonan ni a la democracia ni a la paz social que anhelamos los chiapanecos. Hizo bien en mantenerse en la misma sintonía y mostrar que no es ni favorito ni nada cercano al gobernador de la entidad como lo intentaron mostrar. Por el contrario, Josean se ha convertido en un político incómodo que ha estado señalado los principales lastres más grandes que vive nuestro estado.

Todos sabemos perfectamente que desde Sabines Guerrero a la fecha se ha acrecentado la crisis por la que transita Chiapas. Coincido plenamente con Josean cuando hace hincapié en que los principales problemas como la desigualdad y la pobreza deben terminar y esto no se dará de la noche a la mañana pero es de suma importancia que se dé inicio a ese proyecto, que se busque de inmediato el rescate de nuestro estado. Hoy, como bien señaló el futuro gobernador de la entidad, “una verdadera transición para recuperar el rumbo; la ciudadanía tiene que recuperar la confianza en las instituciones y debe prevalecer el estado de derecho y el bienestar social”.

El haber recorrido toda la geografía chiapaneca le ha permitido a Josean tener una lectura muy clara de lo que se requiere. Y esto lo he señalado en múltiples ocasiones, Por eso ha recibido el apoyo de cientos de chiapanecos que estamos ávidos de un cambio, que estamos cansados de lo mismo, de las mismas prácticas añejas en las que sólo llegan a servirse con la cuchara más grande, en la que sólo llegan a empoderarse y saquear lo poco que puede tener el estado. El despilfarro de dinero desde el bastardo Sabines Guerrero y el actual gobierno de Manuel Velasco son los más grandes depredadores que hoy nos tienen sumidos en un hoyo profundo del que no se ve una luz que nos indique que las cosas van a mejorar.

Hace bien señalar Josean que si los chiapanecos nos hemos mantenido estoicos y firmes ante los embates y el saqueo indiscriminado que hemos padecido, y que nunca nos hemos rendido, entonces él debe mantenerse en la misma sintonía. Y es por eso que requerimos a un hombre como Josean en el gobierno, porque el proyecto que tiene planeado implementar en Chiapas es netamente ciudadano, está apegado para que todos participemos y seamos parte de la transformación que requiere la entidad. Nos urge, como dijo ayer, que se atiendan los puntos críticos en materia de educación, salud y justicia”.

A Chiapas le urge un despunte económico y eso, lo sabemos bien, no va a ser con otro que no sea Josean. Requerimos rescatar al campo, pues eso nos va a dar la pauta para poder consolidarnos como un estado preocupado, y ocupado, en rescatar las bases de su economía. Josean sabe de qué habla cuando toca cada uno de los puntos que expuso en su arranque. En nosotros está el futuro de Chiapas y ver si seguimos soportando seis años más de frivolidad y despilfarros o si le apostamos a un proyecto serio como el del Frente. ¡Hasta mañana!