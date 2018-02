Quién es Quién/Josean, la carta más fuerte/Noé Farrera Morales

Si la coalición “Por Chipas al Frente” que suscribieron los partidos Acción nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) quiere ser competitivo y poder aspirar a ganar las elecciones en este 2018, la única carta más fuerte que tienen se llama José Antonio Aguilar Bodegas. Tan sólo enfrentándolo con los tres aspirantes inscritos por el sol azteca no hay uno sólo que pueda decir que tiene las tablas que Josean tiene, ni que conozca los problemas más apremiantes del estado y mucho menos que haya caminado la geografía chiapaneca de pe a pa y que sepa ubicar las estrategias que requiere Chiapas para detonar su desarrollo.

Porque Por Chiapas al Frente debería ver en la casa vecina de los “Todos por Chiapas” que se traen un jaloneo cínico entre Roberto Albores Gleason, Eduardo Ramírez Aguilar y por ahí ya levanta la mano Fernando Castellanos y hasta el propio bigotón de Enoc Hernández. Cualquiera de estos cuatro que acabo de mencionar pasa por sobre Diego Valera y hasta por encima del desarraigado Rubén Velázquez del PRD, cualquiera y con la mano en la cintura. Sin embargo, si se miden con un político experimentado, con un político que no es improvisado, que sabe cómo se juega una elección, que sabe cómo moverse en tiempos de campaña, las cosas serán diferentes y “Por Chiapas al Frente” podría dar la sorpresa derrotando al sistema.

Por eso es de suma importancia que la coalición del PAN-PRD_MC defina ya su candidato, porque fuera de Josean, ¿a quién más van darle jugada? Digo, si su esperanza María Elena Orantes López creo que su pasado, la forma en que ha pactado sus derrotas y ha salido beneficiada dándole la espalda a todos es su carta de presentación y habla perfectamente del tipo de política que hace. La Nena no es la opción si el Frente quiere ganar. Ahora, si su apuesta es perder, si le apuestan a que sean trapeados y vapuleados por doquier, entonces sí, ella en efecto es el camino que requieren. ¿Y fuera de ella entonces?

Otra de las cartas podría ser, me decía un amigo, Paco Rojas. Y a Paco yo lo estimo y él lo sabe, aunque hemos tenido nuestras diferencias. Pero a Paco lo conocen en Tuxtla Gutiérrez. Una cosa es la bandera local y otra diferentes la bandera que cobija los 122 municipios en donde aún no tiene presencia ni fuerza como para poder decir que va a levantarse la mano y dará competencia. No, tampoco es por ahí. De Diego Valera sabemos que es joven y que trae ganas, pero igual que Paco Rojas no tiene presencia en los 122 municipios, no trae estructura. De Rubén Velázquez sabemos que lo que lo persigue es el pabliato aunque quiera deslindarse. Ya en el periodo 2006 quiso ser aspirante a gobernador y Pablo Salazar intentó, a chaleco meterlo a la fuerza. No funcionó. Los mismo perredistas no lo quieren.

Y es donde repito la pregunta, ¿entonces? No sé qué le buscan tanto los del Frente. Si el objetivo, repito, es ganar: la carta es Josean. No hay vuelta de hoja. Rutilio no tiene el capital humano que tiene Josean y ninguno de los otros lo trae. Es más. Viendo cómo están las cosas con ese jaloneo ensimismado que tienen y que no quieren dar su brazo a torcer los priistas y verdeecologistas, está el tiro cantado par que una carta fuerte del Frente tome las riendas de esa coalición y se erija como una nueva forma de hacer política. Si hay una persona que puede jalar los votos que están indecisos del PRI y los que están molestos por la imposición del Diablito y el entreguismo de los Albores, ese es José Antonio Aguilar Bodegas que supo abandonar ese barco que se hunde a tiempo porque no quiso ser comparsa de las corruptelas de esos que, tristemente, han prostituido al tricolor.

Ojalá y hoy que vienen los líderes del PRD nacional tomen en cuenta el sentir de quienes sabemos de política y de quienes tenemos un panorama claro de cómo se mueven las aguas en Chiapas en tiempos electorales. Repito: si el PRD quiere ganar, si el PAN quiere ganar, si MC quiere ganar, deben unirse no sólo en la coalición y sellar un pacto en el que se catapulte el trabajo de Josean y puedan ver el verdadero músculo político. He dicho. ¡Hasta mañana!