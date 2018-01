Quién es Quién/Josean sí va pese a caprichos/Noé Farrera Morales

El día viernes acompañé a José Antonio Aguilar Bodegas a su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el salón Mozé en la colonia Plan de Ayala. Había frío y estaba lloviznando por el frente frío y aun así la convocatoria se cumplió en demasía. Decenas de organizaciones sociales y campesinas, periodistas, asociaciones civiles, grupos de activistas y sus amigos de todas partes del estado, llegamos a acuerparlo. Sabemos, que ante el embate que vive el estado, que ante el impasse que nos han sembrado de un tajo lo único que nos queda es dar nuestro voto a quien sí podría sacarnos de ese aletargado ritmo y que conozca el cómo y el por dónde.

Por eso, en lo personal, me causa mucha indignación que el líder estatal del PRD, César Espinosa, un chamaco que sirve a los intereses del Partido Verde Ecologista e Chiapas y que se mueve a las órdenes y silbidos que le lance el diputado Zanja Negra, el buen Lalito Ramírez Aguilar, frustrado porque nadie lo palomea desde el centro del país y le han dificultado su paso libre rumbo a la gubernatura, se preste a denostar a uno y defender a otros. Porque seamos sinceros, salió como perro sin dueño a atacar a Aguilar Bodegas no porque sea exmilitante del PRI, sino porque si patrón ERA sabe que si Josean pasa en las urnas no es competencia para el arrastre que el expriista trae.

O de lo contrario, ¿Por qué no se le fue a la yugular al chapulín de Jovani Salazar? Este chamaco sí que es verde y tras renunciar como subsecretario de Gobierno de la región Metropolitana, saltó a hacer querer creer independiente, y luego, cuando su patrón Zanja Negra también le habló, le ordenó que se metiera al PRD. Primero tragaban mierda sin chistar en el PVEM y ahora critican a la mano que les mató el hambre. Son rechistosas estos. Ah, pero a Josean que renunció por principios de ética, que lo hizo público, es criticado y atacado por un grupo de paladines al servicio de ERA, del PRI de los Albores que le pagan a algunas plumas (de esas jóvenes que se mueven bien y que yo conozco a algunos bastante bien) y del mismo PRD.

Es doble moralista César Espinosa al decir que Aguilar Bodegas es una persona non grata. Doble moralista y cínico, el condenado. Come del PVEM y ERA, come del Cecytech al que manosea a su antojo, y del PRD. Lo cierto es que a Josean lo atacan porque saben que les representa competencia. Ni ERA ni el fracasado y remedo de político de Albores Gleason le representan rivalidad. Saben que en las urnas se los lleva e calle y, ante eso, han decidido atacarlo por todos los frentes posibles. Por eso ve usted el comunicado del Espinosa en los muros de varios periodistas, lo ve en las

revistas que hasta publicidad le pagan, lo ve rolando porque la realidad es esa.

No cabe duda que Juan Sabines Guerrero y sus achichincles, así como el mismo Pablo Salazar Mendiguchía, andan moviendo todos sus hilos para que Josean no pase. No lo quieren de rival. Saben lo que significó en las urnas en el 2006 cuando todo el aparato de gobierno estuvo operando en su contra y aún así demostró al bastardo que podía arrebatarle el poder. Los votos por los que Sabines le ganó fueron nada en comparación de cómo operaron en esa fecha. Hoy, las cosas son diferentes. Josean tiene más estructura y tiene el respaldo de un sinnúmero de organizaciones.

Bien dicen que el miedo no monta en burro. Se equivocan, como dijo Josean, los que creen que con el divisionismo van a alcanzar algo. Se equivocan quienes creen que sembrando rencores esto va a mejorar. Pero sobre todo, se equivocan esos políticos hambreados si piensan que Aguilar Bodegas va a doblar las manos por los caprichos de esos que sienten pasos en la azotea. Necesitamos un hombre como Josen para salir adelante. No sólo lo escribo en este espacio, sino que lo tengo perfectamente visto. ¡Hasta mañana!

ANCLAJE

Es curioso cómo se mueven las cosas en política. Sin pudor alguno mueven los hilos desde donde quiera que se encuentren algunos. No les importa la democracia ni el bienestar del pueblo. No les interesa que las cosas algún día mejoren. Les importa seguir siendo los vampiros que sangran al erario. Esa es la misión. Ese es su único objetivo. Atacan y descalifican. Así funcionan. Nadie es mejor que ellos, aunque en el fondo sean lo peor que le pudo haber pasado a nuestro estado, a nuestro país al desarrollo de nuestras ciudades,